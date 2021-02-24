تكنولوجيا: منصة LG webOS تتوفر الآن لدعم الشركات الأخرى المصنعة لأجهزة التلفاز

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة LG عن خططها لفتح ترخيص منصة أجهزة التلفاز الذكية الخاصة بها LG webOS للشركات الأخرى المصنعة لأجهزة التلفاز.

تستعد شركة LG للتوسع بمنصة LG webOS لدعم مزيد من أجهزة التلفاز الذكية في الأسواق، لمنافسة المنصات المتاحة من جوجلAndroid TV، ومنصة سامسونج Tizen وأيضاً منصة Fire TV من أمازون.

يتوفر لأجهزة التلفاز الذكية عدد محدود من المنصات في الوقت الحالي، حيث تتوفر منصة جوجل Android TV في عدد أكبر من أجهزة التلفاز الذكية، بينما إستطاعت سامسونج أن تحقق توسع أكبر بمنصة Tizen في الأسواق العالمية.

ولقد أجرت شركة LG العديد من التغييرات على منصة LG webOS بشكل خاص بعد إستحواذ الشركة على HP، إلا أن LG أكدت على تحقيق نمو ملحوظ بإصدارات الشركة من أجهزة التلفاز الذكية، أيضاً إستطاعت LG أن تقدم في أجهزة الشركة العديد من مصادر المحتوى.

من جانب أخر تقدم LG العديد من الإختيارات للإتصال في منصة LG webOS، كما تدعم منصة LG كلاً من مساعد جوجل الرقمي، وAmazon Alexa وأيضاً Apple Home أو AirPlay، ومن المقرر أن تتوفر هذه المميزات خلال الفترة القادمة لعدد أكبر من أجهزة التلفاز المقدمة من الشركات المنافسة.

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