شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطلق جهاز MacBook Pro بمواصفات مميزة هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن شركة أبل تخطط لإعادة منفذ HDMI وبطاقة SD (البطاقة الرقمية الآمنة) إلى طرازات MacBook Pro الخاصة بها فى عام 2021، فوفقًا لتقرير صادر عن MacRumors - والذي يستشهد بملاحظة بحثية شاركها محلل TFI Securities ومرشد أبل الموثوق به Ming- Chi Kuo - تخطط أبل لإطلاق طرازين جديدين من MacBook Pro مجهزين بمنفذ HDMI وقارئ بطاقة SD.

وبحسب موقع TOI الهندى، يضيف المحلل أنه من المتوقع إطلاق طرازات MacBook Pro هذه فى النصف الثانى من عام 2021، وكتب كو: "نتوقع أن طرازى MacBook Pro الجديدين من أبل فى 2H21 سيكون لهما العديد من التغييرات المهمة فى التصميم والمواصفات "وأضاف "بعض التغييرات العملية للمستخدمين هى تجهيز قارئ بطاقة SD ومنفذ HDMI".

وقال كو أيضًا إن شركة Genesys Logic ومقرها تايوان ستكون المورد الحصرى لقارئ بطاقة SD فى طرازات 2021 MacBook Pro، وقد تم إطلاق آخر طراز من MacBook Pro يشتمل على فتحة بطاقة SD ومنفذ HDMI فى عام 2015.

وسيكون من المثير للاهتمام أن نرى مدى جودة تلقى إعادة التقديم هذه، حيث من المرجح أن يزيد ذلك من سمك الأجهزة وعلى مر السنين، MacBook أصبحت الموديلات أرق وأكثر أناقة.

ومرة أخرى فى ديسمبر 2020، ادعى Kuo أن طرازى MacBook Pro سيشهدان "تصميمًا جديدًا تمامًا لعامل الشكل"، وبعد ذلك، اقترح Kuo أن تقوم الشركة بإطلاق طراز MacBook Air جديد فى 202، والذي يوصف بأنه عرض ميسور التكلفة.

ومن المتوقع أن تكون الميزات المشتركة بين هذه الطرز الثلاثة هى استخدام شاشات LED الصغيرة وشرائح أبل Silicon.