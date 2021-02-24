الأرصاد تحذر: سحب رعدية وأمطار غزيرة على معظم أنحاء البلاد

الشارقة - اميمة ياسر - قال محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية، إنه لم يتبق إلا شهر واحد على نهاية فصل الشتاء جغرافيا لافتا إلى أنه من الوارد أن يكون هناك تقلبات جوية أخرى ولكن المتوقع الفترة القادمة استقرار الأجواء.

وأضاف "شاهين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" ان اليوم هو كان ذروة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية مضيفا أنه كان هناك امطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية.

وأشار مدير إدارة التنبؤات الجوية الي انه من المتوقع خلال الساعات القادمة أن يكون هناك حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية ومن المتوقع سقوط امطار خفيفة على بعض المناطق حتي الساعات الأولي من صباح يوم الاربعاء.