شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. طريقة استخدام تطبيق Signal على أجهزة ويندوز وماك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على عكس واتس آب، يدعم Signal أنظمة تشغيل متعددة أصلاً بما فى ذلك ويندوز وماك وLinux وغيرها، حيث من المهم أيضًا ملاحظة أن Signal لا تقدم إصدارًا للويب، لذلك بالنسبة لأولئك الذين يرغبون فى استخدام التطبيق على أجهزة كمبيوتر سطح المكتب، سيتعين عليهم تنزيله واستخدامه.

وإذا كنت جديدًا على Signal وتتساءل عن كيفية القيام بذلك؟ اتبع هذه الخطوات كما يلي:

المتطلبات المسبقة:

- أحدث إصدار من تطبيق Signal.

- اتصال بالإنترنت يعمل.

- حساب Signal النشط على الهاتف الذكي.

- ويندوز 64 بت: 7 و8 و 8.1 و 10.

- إصدار macOS 10.10 وما فوق.

خطوات تنزيل Signal وإعداده على نظامى التشغيل ويندوز وMac

1. قم بزيارة الموقع الرسمى لتطبيق سيجنال، وقم بتنزيل Signal لنظام التشغيل الخاص بك.

2. قم بتثبيته وتشغيل البرنامج.

3.افتح تطبيق Signal على هاتفك وتوجه إلى إعدادات Signal - > الأجهزة المرتبطة - > زر "+".

4. امسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا باستخدام هاتفك وابدأ فى استخدام تطبيق Signal على الكمبيوتر الشخصى أو جهاز Mac.