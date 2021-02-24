شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 4300 موظف من SpaceX يشاركون في تأليف دراسة عن الأجسام المضادة لكوفيد19 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطوع أكثر من 4300 موظف في SpaceX ليكونوا جزءًا من دراسة الأجسام المضادة لـ COVID-19 التي شارك فيها الرئيس التنفيذي إيلون ماسك في عام 2020.

وأظهرت الدراسة التي نُشرت مؤخرًا في مجلة Nature Communications، أدلة على أن الأشخاص المصابين الذين ظهرت عليهم أعراض أكثر اعتدالًا طوروا مناعة أقل ضد COVID-19 من أولئك الذين أصيبوا بالمرض.

وجدت المجموعة التي تقف وراء الدراسة بعض الأدلة التي تشير إلى وجود عتبة معينة من الأجسام المضادة التي يمكن أن توفر المناعة، على الرغم من أنهم كتبوا أن "المستويات الدقيقة المرتبطة بالحماية من إعادة العدوى لا تزال غير واضحة."

وأشار الباحثون إلى أن اللقاحات تنتج أيضًا استجابة مناعية أقوى بكثير من الحالات التي لا تظهر عليها أعراض أو تظهر على الإطلاق، كذلك يأملون أن يساعد هذا البحث ودراسات أخرى مثله، صانعي السياسات على معرفة كيفية توزيع إمدادات اللقاح المحدودة بشكل فعال.

وطُلب من موظفي سبيس إكس عبر البريد الإلكتروني في أبريل 2020 أن يكونوا جزءًا من الدراسة - في الوقت الذي كان فيه "ماسك" ينشر معلومات خاطئة خطيرة حول الفيروس في رسائل البريد الإلكتروني الداخلية للشركة وعلى تويتر.

وفي مارس 2020 أخبر ماسك موظفي سبيس إكس في رسالة بريد إلكتروني أنه يعتقد أنهم أكثر عرضة للوفاة في حادث سيارة مقارنة بكوفيد -19، وأنه لا يرى أن الفيروس "ضمن أفضل 100 خطر صحي في الولايات المتحدة.

كما غرد في نفس الشهر أنه "من المحتمل أن يكون هناك ما يقرب من صفر حالات جديدة في الولايات المتحدة بحلول نهاية أبريل".

وتوفي ما يقرب من 500000 أمريكي منذ ذلك الحين، أصيب ماسك بـ COVID-19 في نوفمبر 2020 وقال إنه يعاني من أعراض خفيفة.

كان لدى شركة رحلات الفضاء مديرها الطبي الحالي - الذي يشرف على برنامج رحلة البشر الناشئ في SpaceX - يعمل مع خبير في الأمراض المعدية من جامعة هارفارد وطبيب من معهد راجون لتطوير برنامج اختبار الأجسام المضادة ، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.

وتعاونت مجموعة مؤلفة من 30 شخص من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وهارفارد ومركز بيث إسرائيل ديكونيس الطبي ومركز هوارد هيوز الطبي وسبيس إكس وغيرهم في الدراسة.

وتلقى هذا الجهد تمويلًا أيضا من المعاهد الوطنية للصحة ومؤسسة ماسك الخيرية الخاصة ومسرع لقاح COVID-19 التابع لمؤسسة جيتس، ومعهد الأبحاث الانتقالي للصحة الفضائية التابع لوكالة ناسا.

وقدم الموظفون الذين قاموا بالتسجيل عينات دم تقريبًا كل شهر، لاحظ الباحثون أن 92% من المتطوعين كانوا من الذكور، وكان متوسط ​​العمر 31 عامًا.