شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير : ألفابت تجرى محادثات مع ناشرين إسبان لإعادة أخبار جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت ثلاثة مصادر لرويترز إن شركة جوجل التي تديرها شركة ألفابت تتفاوض بشأن صفقات ترخيص فردية مع صناعة إخبارية إسبانية منقسمة قد تسمح للخدمة الإخبارية لشركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة بالاستئناف في البلاد.

وتم إغلاق أخبار Google، التي ترتبط بمحتوى طرف ثالث، في إسبانيا في أواخر عام 2014 استجابة للتشريع الذي يعني أنه يتعين عليها دفع رسوم ترخيص جماعي إلزامية لإعادة نشر عناوين أو مقتطفات من الأخبار.

والآن عادت القضية الشائكة إلى الطاولة، حيث تستعد إسبانيا لتنفيذ توجيه حقوق النشر في الاتحاد الأوروبي لعام 2019 بحلول يونيو.

في حين أن هذا يتطلب من Google و Facebook وغيرهما مشاركة الإيرادات مع الناشرين، فقد تسمح الحكومة للشركات بالتفاوض على صفقات فردية مع مزودي المحتوى.

وقالت وزارة الثقافة الإسبانية إن الحكومة تعمل على مشروع قانون لكنها رفضت الإدلاء بمزيد من التفاصيل.