الجيش الأمريكي يطور الليزر “الأقوى” في التاريخ

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 24 فبراير 2021 01:14 صباحاً - يقوم الجيش الأمريكي بتطوير أقوى ليزر له على الإطلاق، وهو أقوى بمليون مرة من الأنظمة الحالية.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

تطلق معظم أسلحة الليزر شعاعاً مستمراً حتى يذوب الهدف أو تشتعل به النيران ، لكن الليزر النبضي التكتيكي فائق القصر (UPSL) لمنصات الجيش سيصدر رشقات نارية قصيرة تشبه النبض.

تم تصميمه للوصول إلى تيراواط في فترة قصيرة تبلغ 200 فمتوثانية ، وهو واحد من كوادرليون من الثانية ، مقارنة بالحد الأقصى للأنظمة الحالية البالغ 150 كيلوواط.

بالرغم من الوقت المتناهي الصغر ، يمكن أن يبخر UPSL سطح طائرة بدون طيار.

ويعتقد أيضاً أن مثل هذا الانفجارالذي ينتجه الليزر من شأنه أن يعطل أنظمة الإلكترونيات القريبة ، مما يجعل منها نبضة كهرومغناطيسية وظيفية (EMP).

تهدف المجموعة العسكرية الأمريكية إلى الحصول على نموذج أولي عملي لليزر بحلول شهر أغسطس من عام 2022.

يستثمر الجيش الأمريكي بكثافة في أسلحة الليزر ، التي يهدف إلى استخدامها لحرق طائرات العدو بدون طيار وقذائف الهاون والصواريخ من بعيد دون أي خسائر في الأرواح.

إنّ أنظمة الليزر موجهة بشكل أفضل إلى “أهداف صغيرة وسريعة الحركة مثل الطائرات بدون طيار أو الصواريخ” ، وفقاًلـ New Scientist.

وفي حال استخدامه ضد الإنسان يمكنه أن يسبب مجموعة متنوعة من الإصابات، ابتداء من تهيج الجلد الخفيف إلى العمى الدائم.

وفقاً لموجز على موقع Small Business Innovation Research ، فإن أنظمة أسلحة الليزر عالية الطاقة الحالية (HEL) تتكون في المقام الأول من مصادر ليزر الموجة المستمرة (CW) مع قوى الإخراج بالكيلوواط.”

إنّ هذه الأنظمة إما تتسبب في “حرق وتذويب” الهدف أو تطغى على أجهزة الاستشعار البصرية.

وقال الموجز إن الهدف هو تطوير نظام ليزر نبضي فائق القصر (USPL) بحجم ووزن وقوة وصلابة كافية “للاستخدام على المنصات ذات الصلة بالجيش”.

سيتضمن النموذج الأولي إضافات على “مسافات قصيرة من الزمن” ، وفقاً لـ New Scientist ، حيث ينتج 20 إلى 50 نبضة في الثانية، أو 20 إلى 50 واط ، ” أي حوالي 10 مرات أكثر من مصباح led.”

على عكس الليزر العادي ، الذي ينتشر على مسافات طويلة ، يمكن لـ USPL تحويل الهواء نفسه إلى عدسة والحفاظ على سلامة شدته.

“إن الكمية الهائلة من الشدة في ليزر نبض تيراواط قادرة على إحداث تأثير غير خطي في الهواء مما يؤدي إلى خيوط ذاتية التركيز” ، وفقاً لموقع SBIR. ‘تنتشر هذه الخيوط دون حيود ، مما يوفر حلاً محتملاً لاضطراب التأثير السلبي على جودة الحزمة عند نشر نظام ليزر CW التقليدي.” بدلاً من إذابة طائرة بدون طيار ، يمكن لـ USPL تبخير غلافها الخارجي.

يأمل الجيش أن يكون لديه حيل أخرى في ترسانته ، بما في ذلك أجهزة الاستشعار المسببة للعمى ، وإنتاج موجة انفجار قوية ، وحتى توليد EMP يمكنه أن يهدد داخل لإلكترونيات.

“إنّ الاختلافات في طريقة الفتك وكذلك آليات الانتشار تجعل تقنية USPL واحدة من أهم الخصائص للعديد من البعثات.”

ومن المتوقع أن يكون نظام الليزر النموذجي جاهزاً للتجربة بحلول أغسطس 2022.

إنّ الحديث عن أنظمة الأسلحة التي تعمل بالليزر يعود على الأقل إلى الثمانينات وإلى مبادرة الدفاع الاستراتيجي الشبيهة ب”حرب النجوم” التي أطلقها الرئيس رونالد ريغان.

في ظل إدارة ترامب ، وافق الجيش على استراتيجية جديدة لتسريع النماذج الأولية السريعة وإيفاد مجموعة متنوعة من أسلحة الطاقة الموجهة.

وشملت الخطط أشعة الليزر التي تقضي على الصواريخ و “الحزم المحايدة” التي تقصف مقذوفات العدو بجسيمات دون ذرية حتى تصبح عديمة الفائدة.

في أكتوبر ، أعلنت بوينغ وجنرال أتوميكس عن تعاون على سلاح ليزر قادر على إطلاق الصواريخ من السماء.

سيتم تجهيز نظام ” HEL ” (ليزر عالي الطاقة) بحزم من 100 كيلوواط يمكن زيادتها إلى 250 كيلوواط لدعم مجموعة متنوعة من تطبيقات الدفاع الجوي والصاروخي.

وقالت الشركات أن الليزر المصمم “لهزيمة مجموعة متزايدة من التهديدات الناشئة” سيكون قادراً على استخدامه كنظام مستقل أو مركبات أرضية متكاملة على متن السفن والطائرات.

وستكون جنرال أتوميكس مسؤولة عن تطوير الليزر والبطاريات ونظام الإدارة الحرارية للسلاح ، في حين ستقوم بوينغ بإنشاء الشعاع والبرامج اللازمة للتتبع الدقيق وتوجيه الليزر فعلياً.

في مايو ، أظهرت البحرية الأمريكية نظام سلاح الليزر الخاصة بها (LWSD) ، وذلك عبر استخدامه لإسقاط طائرة بدون طيار في البحر.

وقد تم إطلاق LWSD ، الذي يعمل بسرعة 150 كيلوواط ، على مركبة جوية بدون طيار من فوق يو إس إس بورتلاند ، وهي سفينة نقل برمائية.

وقد أشعل شعاع الليزر النار في الطائرة وتسبب في سقوطها من الهواء بلا حول ولا قوة.

بالإضافة إلى تعطيل الطائرات بدون طيار والقوارب الصغيرة ، يمكن لـ LWSD أن يعمي أجهزة استشعار العدو أثناء المراقبة بكاميرات الفيديو المدمجة.

تقوم البحرية أيضاً بتطوير ليزر متوسط القوة ، يسمى الليزر عالي الطاقة والمبهر البصري والمراقب المتكامل (HELIOS) ،والتي يمكن أن يصل إلى 60 كيلوواط ويمكن وضعه على مجموعة أكبر من السفن، مثل المدمرات.