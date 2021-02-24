شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: تسلا تحقق ربحا يصل إلى مليار دولار من استثمارها في بتكوين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال دانيال ايفيس المحلل فى Wedbush Securities، إن شركة تسلا حققت أرباحًا تقدر بمليار دولار من استثمارها في عملة بتكوين الافتراضية، ما يشير إلى أن هذا الاستثمار يؤتي ثماره لشركة صناعة السيارات الأمريكية وفقا لما نقله موقع techradar.

كانت تسلا قد أعلنت في يناير الماضي، أنها اشترت ما قيمته 1.5 مليار دولار من بتكوين في محاولة "لمزيد من التنويع وتعظيم العوائد" على أموالها.

وقالت Tesla أيضًا إنها ستبدأ في قبول العملة المشفرة للدفع لسياراتها الكهربائية على أساس محدود في المستقبل.

وفي مذكرة نُشرت مؤخرًا تمت مشاركتها مع CNBC، أوضح "ايفيس" أن استثمار Tesla يؤتي ثماره بالفعل وأن الشركات العامة الأخرى قد تحذو حذوها عندما يتعلق الأمر بتنويع ممتلكاتها، قائلاً: "تسلا في طريقها لتحقيق المزيد من استثماراتها في عملة البتكوين أكثر من الأرباح من بيع سياراتها الكهربائية (EV) في عام 2020.

وفي حين أن الاستثمار في البيتكوين هو عرض جانبي لشركة Tesla، فمن الواضح أنه كان استثمارًا أوليًا جيدًا واتجاهًا نتوقع أن يكون لها تأثير مضاعف على الشركات العامة الأخرى على مدى 12 إلى 18 شهرًا القادمة ".

ارتفاع البيتكوين

خلال العام الماضي وحتى بداية عام 2021، شهدت عملة بتكوين ارتفاعًا هائلاً حيث ارتفع سعر عملة واحدة من 7347 دولارًا في يناير 2020 إلى أعلى مستوى له مؤخرًا وهو 57489 دولارًا في 21 فبراير من هذا العام.

ووصلت القيمة السوقية للبتكوين مؤخرًا إلى 1 تريليون دولار لأول مرة وحتى الآن ارتفعت العملة المشفرة بنسبة 94% منذ بداية العام.