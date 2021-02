هيونداي تطلق سياراتها الكهربائية IONIQ 5

دبي - يزن راشد - IONIQ 5 is a bold step into the brave new EV era with customizable, spacious, and welcoming interiors. The EV is more eco-friendly than ever, with materials such as eco-processed leather, recycled yarn, and bio paint. pic.twitter.com/lHfNoJQcfQ — Hyundai Worldwide (@Hyundai_Global) February 23, 2021 شركة هيونداي الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء سيارتها الكهربائية الجديدة IONIQ 5، وهي الأولى في عائلة مخطط لها من السيارات الكهربائية تأمل أن تدفعها إلى المرتبة الثالثة بين مصنعي السيارات الكهربائية العالمية بحلول عام 2025.

وتقول الشركة: إن النموذج يعتمد على منصة جديدة للسيارات الكهربائية فقط تستخدم تقنية وحدة البطارية الخاصة بها وتتطلب مكونات أقل من سيارات هيونداي الكهربائية الحالية، مما يتيح إنتاجًا أسرع بتكلفة أقل.

ويعد إطلاق IONIQ 5 الركيزة الأساسية لهدف هيونداي طويل الأجل للاستحواذ على 10 في المئة من مبيعات السيارات الكهربائية العالمية بحلول عام 2025.

ويشكل هذا الرقم ارتفاعًا من الحصة السوقية المجمعة البالغة 7.2 في المئة لهيونداي وكيا معًا خلال الفترة من شهر يناير إلى شهر سبتمبر في عام 2020.

وتهدف شركة هيونداي وشركتها الشقيقة كيا معًا إلى بيع مليون مركبة كهربائية في عام 2025.

وقال (تشانغ جاي هون) Chang Jae-hoon، رئيس هيونداي موتور في مؤتمر صحفي: نتوقع زيادة الطلب العالمي على السيارات الكهربائية هذا العام بأكثر من 30 في المئة مقارنة بالعام الماضي.

وتحظى IONIQ 5 بمدى قيادة أقصى يبلغ نحو 480 كيلومتر (298 ميلاً)، بزيادة 20 في المئة تقريبًا عن سيارة Kona الكهربائية، التي كانت تمتلك في السابق أطول مدى بين مجموعة سيارات هيونداي الكهربائية.

وقالت هيونداي في بيان: إنها توفر خيارين لحزمة البطاريات – 58 كيلو واط أو 72.6 كيلو واط – وتكون متاحة في مناطق محددة بدءًا من النصف الأول من عام 2021.

ولم تكشف شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية عن سعر IONIQ 5، لكن (مايكل كول) Michael Cole، رئيس هيونداي موتور في أوروبا قال: يبدأ السعر في أوروبا من نحو 42 ألف يورو (51100 دولار) قبل الحوافز الحكومية.

وتستهدف هيونداي مبيعات 100000 وحدة على مستوى العالم العام المقبل، بنحو بين 30 و 40 في المئة في أوروبا، 30 في المئة في أمريكا الشمالية و 20 في المئة في كوريا الجنوبية.

وقد تتمكن هيونداي من زيادة تواجدها في سوق السيارات الكهربائية العالمية لأنها تضيف سيارة كهربائية جديدة، مع الأخذ في الاعتبار أن الشركة أظهرت أداءً قويًا مع سيارة Kona الكهربائية.

يذكر أن الشركة قد كشفت في وقت سابق من هذا الشهر عن المقصورة الداخلية للسيارة وعرضت التصميم الداخلي الواسع والمتعدد الاستخدامات للمقصورة.

وابتكرت هيونداي نظامًا يسمح بتحريك وحدة التحكم المركزية الوسطية مع المقاعد الأمامية لتوفير مساحة أكبر.

ويمكن للسائق والركاب في IONIQ 5 الدخول والخروج بحرية من المقصورة على أي من الجانبين عند الوقوف في مكان ضيق، وذلك تبعًا لانزلاق وحدة التحكم المركزية الوسطية للخلف وللأمام.