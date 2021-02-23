شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: مستخدمو أبل سينفقون مزيدا من الأموال على تطبيقات الموبايل بحلول 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة تحليلات البيانات SensorTower إن عملاء شركة أبل قد ينتهي بهم الأمر إلى إنفاق المزيد على تطبيقات الأجهزة المحمولة غير المخصصة للألعاب بحلول عام 2024، حيث تؤدي أنماط الحياة المؤمنة إلى قيام المستخدمين بالبحث عن التطبيقات التي تساعد في المزيد من الخدمات الأساسية.

وشهدت تنزيلات تطبيقات الأعمال والتعليم والصحة واللياقة ارتفاعًا حادًا بسبب إجراءات البقاء في المنزل أثناء الأزمة الصحية، وخلال الأيام الأولى للوباء، أنفق المستخدمون المزيد على الألعاب المحمولة في متجر التطبيقات، ولكن مع تمدد عمليات الإغلاق، وانقلبت حياة العمل وكذلك طرق الاتصال، تحول انتباههم إلى مشاركة الصور والفيديو، والمواعدة، ومؤتمرات الفيديو، وتطبيقات المراسلة الفورية.

وارتفعت أسهم شركات مثل Zoom Video Communications Inc و Match Group وغيرها من الشركات العاملة في المنزل العام الماضي، وقال SensorTower إن إنفاق المستهلكين على تطبيقات الهاتف المحمول سيصل إلى 270 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة على مستوى العالم، بزيادة أكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2020.

وقالت شركة تحليلات البيانات إن عملاء آبل سوف ينفقون نظرائهم على نظام أندرويد، حيث يتوقع أن يحقق متجر التطبيقات 185 مليار دولار من الإيرادات العالمية، فيما أظهرت البيانات أن إيرادات الألعاب ستستمر في الحصول على حصة أعلى نسبيًا على متجر Google Play من متجر التطبيقات، مع حصة متوقعة تبلغ 71% من الألعاب في عام 2025 مقارنة بـ 42% في متجر التطبيقات.

وتتوقع شركة تحليلات البيانات أن تصبح أوروبا سوقًا رئيسيًا خلال السنوات الخمس المقبلة، مع نمو الإيرادات في القارة من المرجح أن يتجاوز ذلك في آسيا وأمريكا الشمالية، ومن المتوقع أن تنمو التنزيلات في أوروبا إلى 36.9 مليارًا بحلول عام 2025، مقارنة بـ 28.4 مليارًا في عام 2020، بينما من المتوقع أن يتضاعف نمو الإيرادات إلى 42 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة.