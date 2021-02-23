تكنولوجيا: سوني تطلق كاميرة FX3 من خط إنتاجها السينمائي بسعر يبدأ من 3900 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سوني عن كاميرة ILME-FX3 من خط إنتاجها السينمائي التي تضم مجموعة من أفضل مميزات هذه الفئة من الكاميرات، وتدعم عدسات E-mount، وسعر يبدأ من 3900 دولار.

تنطلق كاميرة FX3 بمستشعر Exmor R CMOS إطار كامل بحجم 35 مم، وتدعم الكاميرة تصوير بدقة 10.2 ميجا بيكسل التي تدعم المستخدم في تصوير الأفلام، وبدقة 12.1 ميجا بيكسل للصور الثابتة، وبدقة 12.9 ميجا بيكسل بشكل عام.

وتدعم كاميرة FX3 ميزة الضبط التلقائي السريع Hybrid AF، وميزة الضبط التلقائي والكشف وتحديد المشهد، وأيضاً ميزة الضبط التلقائي لإكتشاف التباين، كما تتميز بحساسية من EV-6 إلى EV20، مع ISO يعادل 100 وفتحة عدسات F2.0، وميزة التثبيت البصري للصورة، مع آلية التعويض بين خمسة محاور والتي ترتكز على مواصفات العدسة المستخدمة، وتدعم الكاميرة العمل مع S-Cinetone.

كما سيتاح للمستخدمين العمل مع بيانات تنسيق RAW بحجم 16_بت، مع مستشعر بإطار كامل بدقة 4264 في 2408 بيكسل، ودعم التسجيل الخارجي عبر موصل HDMI.

أيضاً يدعم نظام الكاميرة FX3 معدل إطارات 24، و25، و30، و50، و60، مع دعم تسجيل فيديو بدقة 4K عند معدل 120 إطار لكل ثانية بإستخدام بدعم من معالج BIONZ XR، ومن المقرر أن تتوفر كاميرة Sony FX3 خلال شهر مارس المقبل بسعر يبدأ من 3900 دولار في سوق الولايات المتحدة.

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