انت الان تتابع خبر بالفيديو: القيمة السوقية لعملة بيتكوين تصل الى تريليون دولار والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - 1- شركة فورد ستبيع فقط سيارات كهربائية بحلول عام 2030
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3- القيمة السوقية لعملة بيتكوين تصل الى تريليون دولار
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5- كندا تتعهد بان تكون ثاني دولة تجعل فيسبوك تدفع رسوما مقابل المحتوى الاخباري
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