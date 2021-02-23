شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كم عدد الأشخاص الذين يمكنهم المشاركة فى مكالمات فيديو واتس آب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسمح واتس آب، منصة التراسل الفورية المملوكة لشركة فيس بوك، لما يصل إلى ثمانية أشخاص بالتواجد فى مكالمة الفيديو الجماعية على كل من أجهزة iOS وأندرويد، ولكن فى السابق كان هذا العدد يقتصر فقط على 4 مشاركين فقط فى مكالمة الفيديو.

وعلاوة على ذلك، يتم تأمين رسائل واتس آب والمكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو والملاحظات الصوتية بتشفير من طرف إلى طرف.

هل يمكننا إضافة أكثر من 4 أشخاص إلى مكالمة فيديو واتس آب؟

نعم، يمكنك إضافة أكثر من 4 أشخاص (بحد أقصى 8 أشخاص) فى فيديو واتس آب أو مكالمة صوتية.

ما هو حد مكالمات الفيديو على واتس آب؟

يسمح واتس آب لما يصل إلى 8 أشخاص فى مكالمة فيديو، وهي مشفرة من طرف إلى طرف.

ما هو الحد الأقصى لعدد الأعضاء فى مجموعة واتس آب؟

يمكن أن تضم مجموعة واتس آب 256 مشاركًا كحد أقصى.

هل مكالمة فيديو واتس آب مجانية؟

يمكّنك واتس آب من البقاء على اتصال مع أصدقائك وعائلتك من خلال الرسائل والملاحظات الصوتية والمكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو، وتعد ميزة مكالمات الفيديو عبر واتس آب مجانية تمامًا وكل ما تحتاج إليه هو اتصال إنترنت ثابت.

كيف يمكنك إجراء مكالمة جماعية على واتس آب؟

يمكنك إجراء مكالمات صوتية ومرئية جماعية على واتس آب باتباع الخطوات التالية:

- افتح تطبيق واتس آب على هاتفك.

- اضغط على علامة التبويب "المكالمات".

- الآن، انقر على الخيار "مكالمة جديدة"> "مكالمة جماعية جديدة".

- حدد جهات الاتصال التى تريد إضافتها إلى المكالمة، ثم انقر أخيرًا على خيار "مكالمة صوتية".

هل لدى واتس آب حد زمنى للاتصال؟

- يسمح واتس آب بإجراء مكالمات صوتية ومكالمات فيديو مجانية، وأيضًا، لا يوجد حد زمنى لهذه المكالمات.

ما هو حد قائمة واتس آب broadcast ؟

يمكنك إنشاء broadcast يصل إلى 256 جهة اتصال لإرسال رسالة إلى العديد من الأشخاص فى وقت واحد.

ما مقدار البيانات الذى تستخدمه مكالمة واتس آب لمدة ساعة؟

يشير تقرير صادر عن Android Authority إلى أن واتس آب يستخدم حوالى 740 كيلوبايت / دقيقة عبر مكالمة صوتية، وعلاوة على ذلك، يتم زيادة استهلاك البيانات فى وقت إجراء مكالمات الفيديو.