شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تسجل أصواتا من المريخ لأول مرة للرياح على السطح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، صورا ومقاطع فيديو من المريخ، التقطها مسبار "بيرسفيرانس" الذي حط يوم أمس على سطحه وسجل أصوات الرياح على هذا الكوكب الأحمر، كما أظهرت الصور التي التقطها المسبار سطح كوكب المريخ بشكل واضح.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، وثق الفيديو مراحل هبوط المسبار بواسطة مظلة على سطح الكوكب الأحمر وسط سحابة من الغبار.

واخترقت مركبة الفضاء (المسبار) "برسيفيرانس" التابعة لوكالة "ناسا" الأمريكية، الغلاف الجوي للمريخ، الخميس الماضي، وهبطت بسلام على سطح المريخ، في أول محطة لها بحثا عن علامات على حياة ميكروبية قديمة على الكوكب الأحمر.

وكان قدم علماء إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، صورا مبكرة مذهلة من هبوط مركبة الفضاء الجوالة (برسيفيرانس)، من بينها صورة ذاتية للمركبة ذات الست عجلات المتدلية فوق سطح الكوكب الأحمر قبل لحظات من الهبوط.

والتقطت هذه الصورة الملونة كاميرا مثبتة على "الرافعة سكاى" والتى تعمل بالطاقة الصاروخية والموجودة فوق (برسيفيرانس) مباشرةً مع هبوط المركبة الفضائية يوم الخميس فوق تربة المريخ.