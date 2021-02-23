شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جارتنر: انخفاض مبيعات الهواتف الذكية 5% بالعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مؤسسة "جارتنر" العالمية للأبحاث، إن مبيعات الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم انخفضت بنسبة 5% في الربع الرابع من عام 2020، حيث احتلت شركة Apple المرتبة الأولى في بيع الهواتف الذكية في الربع الرابع وتجاوزت Huawei لتحتل المرتبة الثانية في نتائج عام 2020 بالكامل.

كما انخفضت المبيعات العالمية للهواتف الذكية للمستخدمين النهائيين بنسبة 5.4% في الربع الأخير من عام 2020 ، وانخفضت مبيعات الهواتف الذكية بنسبة 12.5%في عام 2020 بأكمله.

قال أنشول جوبتا، كبير مديري الأبحاث في مؤسسة جارتنر: "على الرغم من أن المستهلكين ظلوا حذرين في إنفاقهم وأوقفوا بعض عمليات الشراء التقديرية، شجعت الهواتف الذكية 5G وميزات الكاميرات بعض المستخدمين النهائيين على شراء هواتف ذكية جديدة أو ترقية هواتفهم الذكية الحالية في هذا الربع".

كما ساعد إطلاق سلسلة لهاتف iPhone 12 المزود ب 5G على تسجيل نمو في الربع الأخير من عام 2020. واستعادة آبل المركز الأول في بيع الهواتف الذكية عالميًا، كما كانت آخر مرة احتلت فيها شركة Apple المرتبة الأولى في بيع الهواتف الذكية في الربع الرابع من عام 2016.

نتائج سنة 2020 كاملة شهدت سامسونج انخفاضًا سنويًا بنسبة 14.6% في عام 2020، لكن هذا لم يمنعها من الاحتفاظ بمركزها الأول في بيع الهواتف الذكية عالميًا في نتائج العام بأكمله، وواجهت منافسة شديدة من بائعي الهواتف الذكية الإقليميين مثل Xiaomi و OPPO و Vivo حيث أصبحت هذه العلامات التجارية أكثر شراسة في الأسواق العالمية، في عام 2020، كانت شركتا Apple و Xiaomi بائعي الهواتف الذكية الوحيدين ضمن المراكز الخمسة الأولى في تحقيق النمو.

وسجلت Huawei أعلى انخفاض بين أكبر خمسة بائعي الهواتف الذكية مما جعلها تفقد المركز الثاني لشركة Apple في عام 2020، وأثر حظر استخدام تطبيقات جوجل على الهواتف الذكية من هواوى على أداء الشركة وأثر سلبًا على المبيعات.

قال جوبتا: "في عام 2021، سيكون توافر الهواتف الذكية ذات المستوى الأدنى من الجيل الخامس والميزات المبتكرة عوامل حاسمة للمستخدمين النهائيين لترقية هواتفهم الذكية الحالية".

وأضاف "الطلب المتزايد على الهواتف الذكية 5G بأسعار معقولة خارج الصين سيعزز مبيعات الهواتف الذكية في عام 2021."