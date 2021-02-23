شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه علامة Volte التى تظهر عند استخدام الهاتف فى وضع اتصال 4G؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت مؤخرا علامة Volte على شاشة الهواتف بالأعلى بجوار علامة الشبكة، خاصة لأولئك الذين يعتمدون على اتصال 4G، حيث إن هذه التقنية خاصة بالمكالمات الصوتية وليس اتصال الإنترنت، وفيما يلى نعرض كل ما تحتاج معرفته عن هذه التقنية.

تقنية VoLTE

تعد تقنية VoLTE اختصار لعبارة Voice over LTE وتعنى بروتوكول نقل الصوت من خلال شبكات الجيل الرابع، حيث إن الكثيرين يستخدمون الجيل الرابع فى الإنترنت فقط، لكن لا يستعملونه فى المكالمات نهائيًا، إلا أن هذه الميزة تجعلك تستعمله فى المكالمات أيضًا.

وهذه التقنية تمنح المستخدم الميزة لنقل صوتك عبر شبكات الجيل الرابع LTE، وهذا يعنى وضوح أفضل فى الصوت، حيث إن الطرف الثانى سيستمع لصوتك بشكل أنقى وبشكل أوضح وأقرب لصوتك الحقيقي، إذ أن الإشارة التى تحملها Volte أكبر 3 مرات من الإشارة التى كانت تحملها الـ 3G.

ما مميزات Volte؟

توفر هذه التقنية مكالمات أفضل وتحسين فى تغطية الشبكة فى منطقتك، حيث إنه لتعمل هذه التقنية يجب حل كل مشاكل التغطية أولًا، بعد ذلك ستستفيد من وجود مكالمات بجودة عالية أفضل 3 مرات من السابق، وبسبب اعتمادها على تغطية 4G فسيوفر ذلك من عمر بطاريتك بسبب استهلاك 4G الأقل للبطارية.