هواوي تنافس غوغل وآبل بنظام تشغيل “هارموني أو إس”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 23 فبراير 2021 07:25 مساءً - منذ 17 دقيقة

أعلنت شركة “هواوي” (Huawei) أن نظام “هارموني أو إس” سيبدأ بالعمل على جهاز “مات إكس2” (Mate X2) الجديد القابل للطي من الشركة، والذي أُطلق أمس الاثنين على أن يشمل بقية هواتفها الذكية بدءا من أبريل/نيسان.

وقدمت هواوي من أجل المستخدمين الدوليين خارج الصين متجر التطبيقات الخاص بها المعروف باسم “آب غاليري” (AppGallery)، ومع ذلك قد تواجه الشركة بعض التحديات في الأسواق الدولية، فالمتجر يفتقر إلى تطبيقات رئيسة، مثل فيسبوك وغوغل اللذين يعدّان مهمّين للمستخدمين في الخارج.

ومع سيطرة نظامي تشغيل غوغل “أندرويد” (Android)، وآبل “آي أو إس” (iOS) خارج الصين، سيكون لدى هواوي أيضا مهمة صعبة تتمثل في إقناع المستخدمين بشراء أجهزتها التي تحمل نظام تشغيل هارموني.

سيكون هارموني أو إس مُتاحًا بالمجان، ما دام هاتفك يعمل بنظام أو إس. وبما أن سعر هواتف هواوي معقول ومناسب للعامة، فلن يكون الحصول على النظام بالأمر الصعب.

لكن إذا كنت من محبي هواوي ومتشوقًا لتجربة نظام التشغيل الجديد، يبدو أنه سيكون عليك الانتظار. مع أن نظام هارموني أو إس يُستخدم في شاشات Honor TV وHuawei TV، لكنه حتى الآن متاح في الصين فقط، وأعلنت شركة هواوي أن ساعة هواوي الجديدة Huawei Watch TV ستعمل بالنظام الجديد، لكن حتى الآن لم تحدد الشركة موعدًا لإطلاق نظام التشغيل على الهواتف.

ويبدو أن إطلاق النظام على الهواتف الذكية سيتأخر، لذا سيكون علينا الانتظار بعض الوقت حتى نجرب نظام هواوي الجديد.

كيف يعمل نظام هارموني أو إس؟

تزعم هواوي إنه نتيجةً لتزايد عدد الأجهزة التي تستخدم إنترنت الأشياء، فإننا بحاجة إلى نظام تشغيل أكثر فعالية. ومع أن إنترنت الأشياء يستهلك مساحات تخزينية أقل في أي هاتف ذكي، نحتاج إلى أكواد وبرمجيات أكثر بساطة. وفقًا لهواوي فإن 100 سطر برمجي في أندرويد يمكن اختصاره إلى سطر واحد في هارموني أو إس، وإضافةً إلى ذلك يقدم نظام التشغيل وظائف قوية جدًّا للأجهزة.

وفق نهج نواة واحدة لأجهزة عديدة single kernel across devices approach، تهدف هواوي إلى خلق نظام متكامل من الأجهزة المختلفة، مخترقةً بذلك كل التعقيدات، ومحافظةً كذلك على وقت المطوِّرين، إذ يعمل تطبيق واحد في السيارات والساعات الذكية وجهاز متابعة الصحة واللياقة ومكبرات الصوت، لتعمل جميعًا في تناغم وإتقان.