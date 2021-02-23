تكنولوجيا: هواتف P50 هي الإصدارات الأولى من هواوي بنظام HARMONYOS

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة هواوي لإطلاق سلسلة هواتف P50 خلال شهر مارس المقبل، ولقد كشفت تصريحات هواوي مؤخراً عن خططها لإطلاق سلسلة P50 بنظام تشغيل HARMONYOS.

أكد Yu ChengDong الرئيس التنفيذي لشركة هواوي خلال حدث Mate X2 على خطط الشركة لدفع HarmonyOS لهواتف هواوي الذكية في أبريل، كما أكد الرئيس التنفيذي على أن هاتف Mate X2 سيكون من بين الإصدارات الأولى التي يتم ترقيتها إلى نظام الشركة الجديد.

ومن المقرر وفقاً لتصريحات هواوي أن تكون سلسلة P50 هي أول الإصدارات المميزة بنظام تشغيل HARMONYOS مثبت مسبقاً، ولقد أشارت التسريبات في وقت سابق إلى أن هواوي تستعد لإطلاق هواتف P50 في الربع الأول من 2021، لذا من المتوقع أن يعقد الحدث في شهر مارس المقبل.

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