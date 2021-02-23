تكنولوجيا: سامسونج تعلن عن مستشعر ISOCELL GN2 بدقة 50 ميجا بيكسل وتقنية Dual Pixel Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سامسونج رسمياً عن مستشعر ISOCELL GN2 الذي يتميز بدقة 50 ميجا بيكسل بحجم بيكسل 1.4μm، والذي يدعم تسجيل فيديو بدقة 8K، ويأتي بتقنية Dual Pixel Pro.

أطلقت شركة سامسونج اليوم جيل جديد من مستشعرات الكاميرة ISOCELL GN2، حيث تقدم المستشعر بتقنية Dual Pixel Pro التي تستخدم للمرة الأولى من الشركة، كما يتميز المستشعر بحجم 1/1.12 إنش، مع 50 مليون بيكسل، بحجم بيكسل 1.4μm لدعم تصوير بكفاءة أعلى في الإضاءة المنخفضة.

كما يدعم مستشعر ISOCELL GN2 محاكاة بيكسل بحجم أكبر 2.8μm عبر دمج 4 بيكسل في بيكسل واحد بحجم أكبر، لدعم جذب أكبر قدر من الإضاءة، وإنتاج صور مشرقة وأكثر وضوحاً.

أيضاً يعمل المستشعر على إعادة ترتيب وحدات البيكسل الملونة عبر خوارزمية ذكية، مع إنشاء 3 طبقات مستقلة من الإطارات بدقة 50 ميجا بيكسل بألوان الأخضر، والأحمر وأيضاً الأزرق، كما تعمل الخوارزمية على رفع كفاءة الإطارات ودمجها لإنتاج صور فائقة الوضوح بدقة 100 ميجا بيكسل.

وتؤكد سامسونج على أن المستشعر يدعم خفض إستهلاك الطاقة مع نمط HDR بنسبة 24%، كما يدعم تسجيل مقاطع فيديو full-HD عند 480 إطار لكل ثانية، أو بدقة 4K عند 120 إطار لكل ثانية، ويدعم تسجيل فيديو بدقة 8K.

من جانب أخر تدعم تقنية Dual Pixel Pro ميزة التركيز التلقائي السريع في التصوير بشكل خاص في ظروف الإضاءة المنخفضة، وعند تصوير الموضوع المتحرك.

يذكر أن العملاق الكوري سامسونج قد بدأت بالفعل في الإنتاج الضخم لمستشعر ISOCELL GN2 لدعم الجيل القادم من الهواتف الذكية.

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