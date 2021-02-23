تكنولوجيا: Spotify تستعد لإطلاق خدمة Spotify HiFi لاحقاً هذا العام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Spotify عن خططها لإطلاق خدمة البث المميزة Spotify HiFi لاحقاً هذا العام، والتي تتيح للمستخدمين بث مسارات الموسيقى بأفضل آداء ووضوح مع إتصال ثابت بأعلى جودة للبث.

قدمت ميزة “HiFi ”من بعض خدمات بث الموسيقى خلال الفترة الماضية، حيث توفرت حتى اليوم عبر كلاً من Tidalو Amazon Music، ولقد أكدت Spotify بشكل رسمي على خططها لجلب خدمة Spotify HiFi لاحقاً هذا العام، لدعم المستخدمين بتجربة أفضل في الإستماع وبث الموسيقى من مكتبة الموسيقى الرقمية.

ومن المقرر أن تقدم الخدمة للمستخدمين بث بمستوى يحاكي جودة الصوتيات من CD، مع الإحتفاظ بتنسيق الموسيقى، وتمكين Spotify Connect في المكبرات الصوتية لعمق وصوتيات أكثر نقاء.

يذكر أن ميزة Spotify HiFi ستطلق من الشركة في نطاق واسع خلال الفترة القادمة، إلا أن الشركة لم تكشف عن سعر الإشتراك في الخدمة في الوقت الحالي، إلا أن خدمة Amazon Music HD قدمت خلال 2019 بإشتراك شهري بقيمة 15 دولار.

المصدر

اعلان





