شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تضيف تسميات خصوصية App Store إلى Gmail لأجهزة iOS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة جوجل ملصقات خصوصية Apple App Store إلى تطبيق Gmail لأجهزة iOS، بعد أكثر من شهر من تأخير تحديثات التطبيق على نظام Apple الأساسي لعدم الامتثال لنظام الخصوصية الجديد، والتطبيق هو ثاني أكبر تطبيق من تطبيقات Google يحصل على الملصقات، بعد إضافتها إلى YouTube عندما تم تحديثها في وقت سابق من هذا الشهر.

وعلى الرغم من إضافة معلومات خصوصية التطبيق إلى Gmail ، إلا أن جوجل قامت بذلك من جانب الخادم ولم تصدر بعد تحديثًا لتطبيق Gmail وفقا لموقع the Verge.

في وقت سابق من شهر فبراير، كان تطبيق Gmail يعرض تحذيرات حول أن التطبيق أصبح قديمًا لأنه مضى وقتا طويلا منذ إضافة ميزات أمان جديدة ، لكن جوجل ألغت تلك الرسائل دون إصدار تحديث للتطبيق.

وتعمل آبل على فرض ملصقات خصوصية التطبيقات منذ ديسمبر، وكانت جوجل بطيئة في دعم الميزة، قالت جوجل في أوائل يناير إنها ستضيف بيانات الخصوصية إلى كتالوج تطبيقاتها "هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل"، ولكن بحلول 20 يناير، لم يتم تحديث معظم التطبيقات مع خصوصية التطبيقات.

ويبدو أن التطبيق يشارك موقعك التقريبي ومعرف المستخدم الخاص بك مع المعلنين، بالإضافة إلى معلومات حول تفاعلك مع الإعلانات.

ووفقًا لتصنيف الخصوصية، فإنه لا يجمع اسمك أو عنوانك الفعلي أو رقم هاتفك على الرغم من كونه عميل بريد إلكتروني.

وتُستخدم بيانات الموقع أيضًا للتحليلات وهناك بعض ميزات التطبيق التي ستطلبها أيضًا.

ولم تضيف جوجل تسميات خصوصية التطبيقات إلى تطبيقات مثل يوتيوب وبعض تطبيقاتها الأصغر، ولكن من التطبيقات الرئيسية مثل بحث Google ، وصور Google ، وخرائط Google ، يعد Gmail أول من حصل على التصنيف الجديد.

وبعد أن أصبح لدى Gmail تسميات خصوصية التطبيقات، قد نرى قريبًا المعلومات المتوفرة لتطبيقات جوجل الأخرى، وقد تستأنف جوجل التحديثات المنتظمة التي تم تقديمها لتطبيقات iOS قبل تطبيق Apple للقواعد الجديدة.