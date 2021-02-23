شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوى تبدأ 2021 بإطلاق مجموعة أجهزة ذكية وخدمات متطورة لدعم Eco-system والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكمالا لاستراتيجيتها التوسعية في السوق المصري، بدأت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك عام 2021 بإنطلاقة قوية حيث أعلنت عن العديد من الأجهزة الذكية ضمن منظومة HUAWEI Eco-system، والتى تشمل أحدث الحواسب الشخصية المحمولة من سلسلة MateBook الشهيرة، وسماعات الأذن اللاسلكية HUAWEI FreeBuds Pro وHUAWEI FreeBuds Studio وHUAWEI FreeLace Pro، لتوفر نظاماً متكاملاً من الأجهزة الذكية تتمحور حول الهواتف الذكية التي طرحتها هواوى فى السوق المصرى فى الربع الأخير من العام الماضي.

وفي ذلك الإطار صرح السيد "بيك ين"، نائب رئيس هواوي مصر، "تضع هواوي أهمية كبيرة على تطوير أجهزتها لتحقق مبدأ التكامل بين الأجهزة الذكية في منظومة Eco-system، حيث أن جميع الأجهزة التي قمنا بطرحها العام الماضي والمخطط طرحها هذا العام تتمتع بقدرات اتصال فائقة وذات إمكانيات ومواصفات متطورة لتعزيز مفهوم Huawei Seamless AI Life. كما نعمل على طرح العديد من الأجهزة الذكية والمتطورة في الفترة القادمة بجانب هواتفنا الذكية لتلبية تطلعات المستهلك المصري."

وأضاف بيك ين "بالإضافة للأجهزة الذكية، أطلقنا أيضاً خدمات تشجع المستهلكين على إتخاذ لاقرارات الشرائية، كي ندعم إتجاه التحول الرقمي الذي تنتهجه الدولة وسط الظروف التي تفرضها جائحة كورونا، إدراكاً لأهمية وجود أساليب وقنوات آمنة تمكن المستهلكين بجميع الفئات من الحصول على أجهزة هواوى. لذا قمنا بإطلاق متجر هواوي الإلكتروني، ووفرنا العديد من العروض الترويجية لخدمات ما بعد البيع عبر كرنفال خدمات هواوى".

وقامت هواوي مؤخراً بإطلاق مجموعة متنوعة من الحواسب الشخصية HUAWEI MateBook لجميع فئات المستهلكين المختلفة، حيث شملت على MateBook X، وMateBook X Pro ذات التصميم الأنيق والمواصفات الأقوى، وMateBook D14، وMateBook D15 ذات الأداء القوي في الفئة المتوسطة. وتأتي حواسب هواوي الجديدة بمزايا العرض على عدة شاشات Huawei Share للتعاون السلس بين الهواتف الذكية وأجهزة الحواسيب. بمجرد توصيل الهاتف الذكي بالحاسب الشخصي HUAWEI MateBook، يتم دمج شاشة الهاتف الذكي في الحاسب الشخصي مع نافذة صورة داخل صورة.

ومن ضمن الأجهزة الذكية التي أطلقتها هواوي مؤخراً، سماعات الأذن اللاسلكية HUAWEI FreeBuds Pro وHUAWEI FreeBuds Studio التي تدعم سماعات هواوي الجديدة تقنية (ANC) الديناميكية والذكية التي تلغي الضوضاء النشط، حيث أن السماعات قادرة على تحديد نوع الضوضاء المحيطة بذكاء للاستماع أو إلغاء الضوضاء، كما تدعم السماعات الاتصال المزدوج مع جهازين مختلفين داعمين لأنظمة التشغيل Android، وiOS، وWindows والتبديل بينهم بسلاسة.

وحرصاً على توفير منظومة متكاملة، تعمل هواوي بشكل متواصل على تطوير خدماتها للهواتف النقالة HMS Core لدمج التطبيقات عبر أجهزة مختلفة، مما توفر المزيد من الراحة وتجارب مستخدم سلسة. علاوة على العمل مع أكبر الشركات والتطبيقات العالمية والمحلية بمنصة تطبيقات “HUAWEI AppGallery” منذ إطلاقها في 2018. وحققت منصة التطبيقات ما يزيد عن 530 مليون مستخدم، وحوالي 384.4 مليار عملية تنزيل وتوزيع للتطبيقات في عام 2020، واستقطاب أكثر من 1.8 مليون مطور مسجل في جميع أنحاء العالم لمنصة خدماتها.