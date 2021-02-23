شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "SpaceX" ترسل 4 مدنيين إلى الفضاء.. إليك التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة SpaceX، أنها سترسل أربعة مدنيين إلى المدار على متن كبسولة Crew Dragon، وهي المرة الأولى التي يطير فيها طاقم بدون رائد فضاء محترف إلى الفضاء، وفقا لموقع engadget.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن هايلي أرسينو، التي تبلغ من العمر 29 عامًا، ستكون واحدة من هؤلاء المواطنين العاديين، وستكون أصغر أمريكية تطير إلى الفضاء على الإطلاق.

وجاءت الرحلة بفضل جاريد إيزاكمان، الملياردير الذي اشترى أول صاروخ رائد فضاء تجاري من SpaceX، وسيحصل على مقعد واحد من Crew Dragon في مهمة Inspiration 4، لكنه دعم أيضًا ثلاثة آخرين في الرحلة.

وسيذهب أحدهم إلى الفائز في مسابقة ترعاها شركته Shift4 والآخر إلى الفائز بمسابقة يانصيب بمستشفى سانت جود، والمقعد الرابع كان مخصصًا لعامل في مستشفى سانت جود في الخطوط الأمامية يرمز إلى الأمل، وهذا الشخص هو هايلي "أرسينو".

وتعمل "أرسينو" الآن كمساعدة طبيبة في مستشفى سانت جود لأبحاث الأطفال في ممفيس، ولكن منذ ما يقرب من 20 عامًا كانت مريضة، وتم علاجها في عام 2002 من سرطان العظام ولديها الآن قضبان معدنية مكان بعض العظام في ساقها اليسرى، لذا ستكون أيضا أول شخص لديه جزء من الجسم الاصطناعي يذهب إلى الفضاء.

عادةً ما تكون مثل هذه الحالة الطبية غير مؤهلة لرواد الفضاء الطموحين، ولا يزال Arceneaux يعاني من آلام في الساق، ورغم ذلك تم تخليصها من قبل SpaceX للرحلة وستعمل كضابط طبي للطاقم.

وقالت لوكالة أسوشيتيد برس: "معركتي مع السرطان هيأتني حقًا للسفر إلى الفضاء، لقد جعلني ذلك صعبًا، ثم أعتقد أيضًا أنه علمني حقًا توقع ما هو غير متوقع والمضي قدمًا في الرحلة."

قال إيزاكمان، الذي يقود طائرة ميج 29 وطائرات عسكرية أخرى من أجل المتعة: "ليس من المفترض أن يكون الأمر كله يتعلق بإثارة الناس ليكونوا رواد فضاء يومًا ما، وهو أمر رائع بالتأكيد"، "من المفترض أيضًا أن تكون رسالة ملهمة لما يمكننا تحقيقه هنا على الأرض."

وكان آخر إطلاق لطاقم سبيس إكس، Crew فى نوفمبر الماضي والإطلاق التالي، Crew-2 من المقرر أن يكون في أبريل 2021، وسيكشف Isaacman عن سائحين الفضاء الآخرين في مهمة Inspiration4 الشهر المقبل، ومن المقرر الإقلاع في مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في أكتوبر، مع استمرار المدار من يومين إلى أربعة أيام.