علوم وتكنولوجيا

مكافأة مالية من فيسبوك لشاب تونسي… اكتشف ثغرة خطيرة

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 23 فبراير 2021 02:03 مساءً - منذ 6 ثواني
فيسبوك

فيسبوك

منحت شركة فيسبوك 25 ألف دولار مكافأة لشاب تونسي بعدما اكتشف ثغرة أمنية خطيرة في إحدها منصاتها.

وتمكن الشاب محمد العجيمي، من اكتشاف ثغرة في موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام”، تتعلق بمنظومة السلامة، حيث تسمح للمستخدمين غير المصرح لهم بتعديل إعدادات أي حسابات على الشبكة.

مكافأة

مكافأة

وبادرت فيسبوك المالكة لمنصة “إنستغرام”، إلى إصلاح هذه الثغرة وتقديم الشكر للشاب التونسي، ومنحه مكافأة قدرها 25 ألف دولار، بحسب قناة “نسمة” الخاصة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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