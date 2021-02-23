تكنولوجيا: LG تكشف عن جهاز LG Gram 360 بالجيل 11 من معالجات إنتل وسعر1877 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت LG عن جهاز LG Gram 360 المتحول 2 في 1، الذي ينطلق بالجيل 11 من معالجات إنتل، وحجم 14 أو 16 إنش، وسعر يبدأ من 1877 دولار.

يتميز جهاز LG Gram 360 بتصميم فائق النحافة متحول 2 في 1 يدعم الإنحناء بزاوية 360 درجة، كما يتميز بهيكل من الألومنيوم والمغنيسيوم بمعايير MIL-STD، كما يدعم الجهاز معايير EVO من إنتل، أيضاً يأتي بالجيل 11 من معالجات إنتل مع كرت شاشة Iris Xe مدمجة.

كما تقدم LG جهاز LG Gram 360 بحجم 16 إنش بشاشة IPS مميزة بجودة عرض WQXGA بدقة 2560 في 1600 بيكسل، وأبعاد 16:10، كما يدعم تغطية لونية DCI-P3 بنسبة 99%، كما يتضمن هذا الإصدار بطارية بقدرة 80Whr، ويصل إلى وزن 1480 جرام.

أيضاً يتوفر جهاز LG Gram 360 بعدد 3 إختيارات في الألوان، حيث تقدم LG النموذجين باللون الأسود، والفضي، بينما يتوفر النموذج المميز بحجم 14 إنش بشكل خاص باللون الأخضر، كما تقدم LG الإصدار المميز بحجم 14 إنش بسعر 1877 دولار، بينما يأتي الإصدار المميز بحجم 16 إنش بسعر 2011 دولار.

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