شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك: توصلنا لإتفاق مع أستراليا يسمح لنا بدعم الناشرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال كامبل براون، نائب رئيس شراكات الأخبار العالمية بفيسبوك، بشأن وضع شركات الأخبار بأستراليا، في بيان حصلت عليه الخليج 365، إن الشركة توصلت لإتفاق مع الحكومة الأسترالية يسمح لها بدعم الناشرين الذين اختارهم بما في ذلك الناشرين الصغار والمحليين، مشيرا إلى أن الشركة تعمل حالياً على استعادة الأخبار على منصة فيسبوك في أستراليا خلال الأيام المقبلة.

فيما أوضحت الحكومة الأسترالية أنها ستحتفظ بالقدرة على تحديد ما إذا كانت الأخبار تظهر على منصة فيسبوك حتى لا تتعرض الشركة تلقائيًا في الدخول بمفاوضات قسرية.

وأضاف براون قائلا: "كان هدفنا دائمًا هو دعم الصحافة في أستراليا وحول العالم، وسنواصل الاستثمار في مجال الأخبار على مستوى العالم ومقاومة الجهود التي تبذلها التكتلات الإعلامية لتطوير أطر تنظيمية لا تأخذ بالاعتبار تبادل القيمة الحقيقية بين الناشرين ومنصات التواصل مثل منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك".