شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك: مضاعفة سرعات الإنترنت على Starlink إلى 300 ميجابت/ث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الملياردير التقني ايلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX بشأن مشروع Starlink الخاص بالانترنت الفضائي، في رده على تغريدة أحد المتابعين، إنه سيضاعف سرعة الانترنت لتصل إلى 300 ميجا بايت في الثانية، وفقا لما نقله موقع the Verge.

وتعد الشركة حاليًا بسرعات تتراوح بين 50 إلى 150 ميجابت في الثانية، إلا أن Musk حدد هدفا للوصول إلي 300 ميجابت في الثانية بتغريدته.

وعلى الرغم من أن سرعة 300 ميجابت في الثانية ليست غير مسبوقة، إلا أنها أسرع من وصول العديد من الأشخاص حاليًا، لا سيما في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة إلى المتوسطة التي يتحدث ماسك عن استهدافها في تغريدة ثانية.

وفي الرد يخبر إيلون أيضًا الشخص أن زمن انتقاله يجب أن يتحسن إلى حوالي 20 مللي ثانية أيضًا.

فيما أظهرت لقطات شاشة خاصة باختبار السرعة بأن وقت الاستجابة كان 34 و44 مللي ثانية على التوالي، بينما يقول موقع Starlink على الويب إنه يتوقع ما بين 20 و40 مللي ثانية أثناء بالإصدار التجريبي.