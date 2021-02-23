شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنستجرام يضيف ميزة لدعم المتأثرين باضطرابات الأكل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن Instagram عن إضافة موارد للأشخاص المتأثرين باضطرابات الأكل إلى منصته الاجتماعية، كجزء من برنامج الأسبوع الوطني للتوعية بهذا الشأن، من خلال توجيه المستخدم الذي يبحث عن علامات تصنيف أو محتوى يحتمل أن يكون مرتبطًا باضطراب الأكل، إلى الموارد أو خطوط المساعدة التي تقدمها الرابطة الوطنية لاضطرابات الأكل في الولايات المتحدة NEDA، إضافة إلى آخرين في المملكة المتحدة وأستراليا وكندا وفقا لما نقله موقع the Verge.

وقال إنستجرام، إنه يخطط لإظهار الموارد إذا كان شخص ما يحاول مشاركة محتوى مرتبط باضطراب الأكل، أو "إذا كان أحد الأصدقاء قلقًا بشأن شيء يراه منشوراً ويريد تقديم الدعم".

وفي الوقت الحالي سيؤدي البحث عن محتوى متعلق باضطرابات الأكل إلى نقلك إلى قائمة خط المساعدة العامة، والتي لا تشمل فقط NEDA ولكن التحالف الوطني للأمراض العقلية وخط أزمة المحاربين القدامى ومشروع Trevor أيضًا.

و زر الدعم من إنستجرام سيشير على وجه التحديد إلى جهات اتصال NEDA للأشخاص، بدلاً من مجرد إظهار القائمة الكاملة لخطوط المساعدة المتاحة لهم.

وتقول الشركة في منشور لها، إنها تخطط للعمل مع قادة المجتمع للتشجيع على الصورة الإيجابية للجسم، كما أنها هذه هي المرة الثالثة التي يعمل فيها Instagram على المحتوى لأسبوع NEDA.