تكنولوجيا: مبيعات iPhone 12 تدعم ابل للتفوق على سامسونج في الربع الأخير من 2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستطاعت شركة ابل التفوق على العملاق الكوري للمرة الأولى منذ عام 2016، حيث حققت ابل شحنات أعلى بسلسلة iPhone 12.

سجلت ابل إرتفاع في شحنات هواتف iPhone 12 خلال الربع الأخير من عام 2020، حيث أشار تقرير Gartner إلى أن شحنات ابل وصلت إلى 80 مليون وحدة خلال الربع السابق، لتتفوق ابل على سامسونج في شحنات الهواتف الذكية.

ولقد أوضح تقرير Gartner أن سامسونج حققت أفضل شحنات في الهواتف الذكية في عام 2020، إلا أنها شهدت تراجع سنوي في المبيعات بنسبة 14.6%، وذلك نتيجة للإنخفاض الملحوظ في شحنات هواتف الشركة خلال الربع الأخير والذي انخفض بنسبة 11.8% مقارنة بنفس الربع في السنوات السابقة.

من جانب أخر شهدت ابل إرتفاع في شحنات هواتف الأيفون بنسبة 14.9 % خلال الربع الأخير من 2020، كما حققت زيادة سنوية في المبيعات بنسبة 3.3 %.

أيضاً أشار تقرير Gartner إلى سلسلة iPhone 12 ساهمت بشكل كبير في إنتعاش مبيعات هواتف الأيفون خلال الربع الأخير من 2020، هذا إلى جانب إرتفاع تكلفة هواتف Galaxy S20 و Note 20 التي أصدرتها سامسونج خلال العام الماضي، بينما تشير التوقعات إلى أن سلسلة Galaxy S21 ستحقق نتائج أفضل هذا العام لشركة سامسونج.

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