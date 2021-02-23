شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوي تطلق سماعات الأذن اللاسلكية حول الرقبة الجديدة HUAWEI FreeLace Pro والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك انطلاقتها القوية في 2021 بإطلاق سماعاتها الجديدة HUAWEI FreeLace Pro في السوق المصري، حيث تتوافر السماعة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لهواوي، وأيضاً بجميع فروع هواوي Experience Store وموزعيها المعتمدين بلونين: Graphite Black و Spruce Green بسعر 2,299 جنيهاً، مع اشتراك مجاني لمدة 3 شهور في تطبيقات HUAWEI Music وHUAWEI Video هدية، وخصم خاص عند الشراء من متجر هواوي الإلكتروني لفترة محدودة. وتتميز سماعات HUAWEI FreeLace Pro الجديدة بعمر بطارية طويل يصل إلى 24 ساعة، وميزة متطورة لإلغاء الضوضاء النشطة بميكروفون مزدوج، إلى جانب الشحن والإقتران السريع لتقديم تجربة مستخدم مطورة.

وصرح السيد بيك ين، نائب رئيس هواوي مصر: "استكمالاً للنجاح الذي حققته سماعة HUAWEI FreeLace، يأتي إطلاق سماعة HUAWEI FreeLace Pro لتوسيع مجموعة أجهزة هواوي القابلة للارتداء، وذلك تحقيقاً لمبدأ HUAWEI Ecosystem، حيث نعمل دائماً على إضافة تكنولوجيا هواوي المتطورة في جميع أجهزتنا بكل فئاتها لتلبية احتياجات وتطلعات السوق المصرية."

ويضع عمر بطارية سماعة HUAWEI FreeLace Pro معيارًا جديدًا لسماعات الرأس اللاسلكية حول الرقبة، حيث يمكن لبطارية 3C ليثيوم أيون بوليمر المدمجة بسعة 150 مللي أمبير في الساعة أن تدوم لمدة تصل إلى 24 ساعة بشحنة واحدة كاملة. ويمكنك استخدام الحاسوب أو الجهاز اللوحي أو الهاتف الذكي مع منفذ USB-C لشحن سماعة HUAWEI FreeLace Pro سريعًا في أي وقت، مع شحن لمدة خمس دقائق فقط، يمكن أن توفر طاقة كافية لمدة 5 ساعات من تشغيل الموسيقى المستمر.

وتتضمن سماعة HUAWEI FreeLace Pro كالجيل السابق ميزة ANC (إلغاء الضوضاء النشطة) مع اثنين من الميكروفونات المدمجة ذات حساسية عالية، والتي تقلل الضوضاء غير المرغوب فيها بحد أقصى يصل إلى 40 ديسيبل. علاوة على ذلك، تمتلك سماعة HUAWEI FreeLace Pro قدرات استثنائية لإلغاء الضوضاء للمكالمات الهاتفية، حيث تستخدم نظامًا مكونًا من 3 ميكروفونات يضعف التداخل من الضوضاء المحيطة لتعزيز وضوح المكالمة. و تتميز سماعة HUAWEI FreeLace Pro بوحدة تشغيل ديناميكية كبيرة مقاس 14 ملم، لتحقيق هدوء وجودة صوت رائعة، تمكن المستخدمين من الاسترخاء والاستمتاع بوقتهم مع الموسيقى.

وتواصل سماعة HUAWEI FreeLace Pro استخدام تقنية HUAWEI HiPair الفريدة بتصميم USB-C، بحيث يمكن استخدام أي هاتف ذكي أو حاسوب شخصي أو جهاز لوحي للشحن السريع في أي وقت. كما تحتوي سماعة HUAWEI FreeLace Pro أيضًا على وضع ألعاب ذات وقت انتقال منخفض الذي يتم تنشيطه عند تشغيل اللعبة. كما يستخدم برنامج ترميز صوتي لاسلكي محسن يمكّن سماعات الأذن من تقليل زمن انتقال الصوت في اللعبة إلى حد كبير يصل إلى 150 مللي ثانية.



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