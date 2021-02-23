شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بهذه الطريقة تحاول "تيك توك" مواجهة المعلومات الخاطئة لاضطرابات الأكل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت TikTok عن اتخاذها خطوات صغيرة لمساعدة الأشخاص المتأثرين باضطرابات الأكل، تشمل التوعية لمدة أسبوع بشأن هذا الأمر وتنفيذ ميزتين جديدتين تهدفان إلى توفير الموارد والدعم لمن يحتاجون إليه، وذلك بالتعاون مع الجمعية الوطنية لاضطرابات الأكل أو NEDA وفقا لما نقله موقع the Verge.

وتتلخص الخطوات في البحث عن مصطلحات مثل "proana" اختصار لـ"pro-anorexia"، أو "اضطراب الأكل"، حيث سيعرض التطبيق موارد الدعم، إلى جانب رقم هاتف NEDA، حيث كان التطبيق يُظهر البحث عن المصطلحات رقم الدعم فقط، ولكن الواجهة الجديدة ستزود المستخدمين أيضًا بالنصائح حول كيفية التعامل مع اضطراب الأكل.

وتخطط الشركة أيضًا لوضع إعلانات الخدمة العامة على صفحات الهاشتاج التي قد تحتوي على محتوى محفز، مثل صفحة #WhatIEatInADay، ستتضمن PSA رابطًا إلى خط المساعدة الخاص بـ NEDA، بالإضافة إلى عدد يمكن للمستخدمين إرسال رسائل نصية إليه للحصول على دعم الأزمات.

وتواجه TikTok نفس المشكلة التي تواجهها العديد من تطبيقات الوسائط الاجتماعية الأخرى: كيف تمنع المستخدمين لديك من النشر أو التعثر عبر محتوى يحتمل أن يكون مثيرًا وضارًا؟ حاول TikTok التعامل مع محتوى اضطراب الأكل في الماضي، لكن المستخدمين أبلغوا أنه لا يزال يظهر.

في حين أن الخطوات التي اتخذتها تيك تَك لا تتطرق إلى الإشراف الفعلي على المحتوى، فإنها تأمل أن تساعد في تسهيل الأمر على الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة في هذا الشأن.