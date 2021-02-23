شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تواجه مشكلات مع متصفح جوجل كروم؟.. هكذا يمكنك إصلاحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تعتقد أن متصفح جوجل كروم لا يعمل بشكل جيد، فإن إعادة التعيين هى أول ما يجب عليك فعله، نظرًا لحقيقة أن هذا هو متصفح الويب الأكثر شيوعًا، فلا ينبغى أن يكون مفاجئًا أن الكثير من الأشخاص قد يواجهون مشكلات مثل الإعلانات غير المرغوب فيها أو بطء تحميل صفحات الويب، حيث ستؤدى إعادة متصفح كروم إلى الإعدادات الأصلية إلى حل الكثير من المشاكل، مع ملاحظة أن هذا لن يؤدى القيام بذلك إلى فقد الإشارات المرجعية وكلمات المرور المحفوظة.

وفيما يلى الخطوات التى يجب اتباعها لإعادة تعيين إعدادات كروم إلى الوضع الافتراضي:

1. افتح متصفح كروم.

2. فى أعلى اليمين، انقر على أيقونة النقاط الثلاث.

3. انقر فوق الإعدادات.

4. فى الجزء السفلي، انقر فوق "خيارات متقدمة".

5. ضمن "إعادة التعيين والتنظيف"، انقر على إعادة تعيين الإعدادات.

6. انقر فوق إعادة تعيين الإعدادات.

ستؤدى إعادة تعيين إعدادات كروم إلى الوضع الافتراضى إلى التغيير إلى الإعدادات الافتراضية على جميع الأجهزة التى سجلت الدخول عليها.