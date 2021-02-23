شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سياسة واتس آب الجديدة.. 8 معلومات تكشف ماذا سيحدث لحسابك بعد 15 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى الأسبوع الماضي، أوضح واتس آب أنه سيمضى قدمًا فى تحديث سياسة الخصوصية الجديدة، ولكن فى الوقت نفسه، ستسمح الشركة للمستخدمين بقراءتها "على مهل" وكذلك عرض لافتة توفر معلومات إضافية، حيث سيظهر الشعار كإخطار داخل التطبيق فى واتس آب.

وكانت الشركة قد أجلت الشهر الماضى تطبيق السياسة الجديدة لمدة ثلاثة أشهر وظلت تشرح شروطها للمستخدمين منذ ذلك الحين، ومع ذلك، لم يكن هناك تفسير واضح لما سيحدث لحساب المستخدمين الذين لا يقبلون الشروط بحلول 15 مايو (الموعد النهائى الجديد الذى حددته الشركة).

والآن فى رسالة بريد إلكترونى إلى أحد شركائها التجاريين، والتى ورد أن موقع TechCrunch التقنى راجعها، قالت واتس آب إنها "ستطالب ببطء" هؤلاء المستخدمين للامتثال للشروط الجديدة "من أجل الحصول على المميزات الكاملة لتطبيق واتس آب"، حيث تدعى Tech Crunch أن الشركة أكدت أن الملاحظة "تميز خطتها بدقة"، إذ أن هذه الملاحظة مرتبطة أيضًا بصفحة الأسئلة الشائعة حول واتس آب التى تم إنشاؤها حديثًا، وفيما يلى التفاصيل:

- واتس آب لن يحذف حسابك على الفور.. لكنه سيقيد الوصول

تقول الشركة فى صفحة الأسئلة الشائعة الخاصة بها "لمنحك وقتًا كافيًا لمراجعة التغييرات بالسرعة التى تناسبك، قمنا بتمديد تاريخ السريان حتى 15 مايو، إذا لم تكن قد وافقت بحلول ذلك الوقت، فلن يحذف واتس آب حسابك، ومع ذلك، لن يكون لديك المميزات الكاملة لتطبيق واتس آب حتى تقبل هذه السياسة الجديدة".

- ما المميزات التى سيتمتع بها المستخدمين بعد 15 مايو

سيتمكن مستخدمى واتس آب من تلقى المكالمات والإشعارات، لكن لن يتمكنوا من قراءة الرسائل أو إرسالها، حيث تقول الشركة: "لفترة قصيرة، ستتمكن من تلقى المكالمات والإشعارات، ولكن لن تتمكن من قراءة أو إرسال رسائل من التطبيق".

- بمجرد حذف الحساب لا يمكن للمستخدمين استعادته

وفقًا لـواتس آب، سيكون حذف الحساب دائمًا ولن يتم التراجع عنه، حيث تقول الشركة: "إنه شيء لا يمكننا عكسه ...".

- سيتم مسح سجل رسائل المستخدمين

يقول واتس آب سيتم مسح سجل رسائل المستخدمين بالكامل بشكل دائم، ولن يكونوا قادرين على استعادتها من جديد.

- ستتم إزالة المستخدمين من جميع مجموعات واتس آب

سيتم حذف المستخدمين الذين لا يقبلون السياسة الجديدة تلقائيًا من جميع مجموعات واتس آب التى هم جزء منها فى الوقت الحالى.

- سيتم حذف نسخة واتس آب الاحتياطية بالكامل

سيفقد المستخدمون نسخة واتس آب الاحتياطية بالكامل، ومع ذلك، تمنح الشركة المستخدمين خيار الاحتفاظ بنسخة احتياطية من حساباتهم قبل 15 مايو.

- يمكن للمستخدمين تصدير محفوظات الدردشة الخاصة بهم قبل 15 مايو

تقول الشركة: "قبل الخامس عشر من مايو، يمكنك تصدير سجل الدردشة على أندرويد أو أيفون وتنزيل تقرير عن حسابك".

- سيتم تطبيق السياسة المتعلقة بالمستخدمين غير النشطين بعد 15 مايو

يقول واتس آب: "لا يزال بإمكانك قبول التحديثات بعد 15 مايو، حيث سيتم تطبيق سياستنا المتعلقة بالمستخدمين غير النشطين"، ووفقًا لسياسة المستخدمين غير النشطين، "سيظل المحتوى المخزن محليًا على جهاز المستخدم قبل حذف الحساب حتى يتم حذف واتس آب من الجهاز، وعندما يقوم المستخدم بإعادة تسجيل واتس آب على نفس الجهاز، سيظهر المحتوى المخزن محليًا".