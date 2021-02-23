تكنولوجيا: هاتف Mate X2 ينطلق بتصميم يدعم الطي للداخل وسعر يبدأ من 2785 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة هواوي عن هاتف Mate X2 رسمياً في السوق الصيني بتصميم يدعم الطي للداخل، مع رقاقة معالج Kirin 9000، وسعر يبدأ من 2785 دولار.

قدمت هواوي الإصدارات السابقة من الهواتف القابلة للطي Mate X و Mate XS بتصميم يدعم الطي للخارج، واليوم تتبنى تصميم سامسونج الذي قدم في هواتف Galaxy Fold و Galaxy Z Fold 2 في تصميم يدعم الطي للداخل، حيث يمكن أن تستخدم الشاشة الرئيسية عند الطي دون الحاجة لشاشة ثانوية.

يتميز هاتف Mate X2 بشاشة OLED بحجم 8 إنش ودقة عرض 2480 في 2200 بيكسل، كما تتميز الشاشة OLED الخارجية بدقة 2700 في 1160 بيكسل، وأبعاد 21:9، ومعدل تحديث 90Hz.

أيضاً يدعم الهاتف رقاقة معالج Kirin 9000، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت أو 512 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي عبر بطاقة NM.

كما يضم هاتف Mate X2 بطارية بقدرة 4500 mAh وتقنية الشحن السريع بقدرة 55W، أيضاً تدعم هواوي هذا الإصدار بترقية في إعدادات الكاميرة حيث يأتي بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل RYYB، ومستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 16 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل مع عدسات telephoto ويدعم التكبير البصري حتى 3 مرات، كما يضم الهاتف مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل وعدسات periscop لتكبير حتى 10 مرات مع OIS.

أيضاً تأتي الكاميرة الأمامية في ثقب في الشاشة يضم مستشعر 16 ميجا بيكسل، ويدعم الهاتف تقنية البلوتوث 5.2، وWi-Fi 6، و IR blaster، وتقنية NFC، وواجهة EMUI 11 مع نظام Android 10، كما يضم الهاتف منفذ USB C للشحن، ويبدأ سعر الهاتف من 2785 دولار للنموذج الرئيسي، و2940 دولار للنموذج الأعلى.

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