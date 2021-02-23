شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية شراء جهاز كمبيوتر مستعمل في حالة جيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تريد شراء جهاز كمبيوتر تم استخدامه من قبل، فهناك سوق ضخم لأجهزة الكمبيوتر المستعملة بالفعل، مما يعني أنه من المحتمل أن تنجح في توفير المال، ولكن يجب أن تكون على دراية ببعض المخاطر الشائعة قبل شراء جهاز الكمبيوتر المستعمل، لتجنب الوقوع فيها والحصول على جهاز في حالة جيدة، والتي نقدمها لك وفقا لما ذكره موقع "business insider".

تجنب أجهزة الكمبيوتر التي يزيد عمرها عن 3 سنوات

تبدأ أجهزة الكمبيوتر في إظهار عمرها بعد فترة الـ 3 سنوات الأولى، حيث تصبح وحدة المعالجة المركزية أكثر بطئًا بشكل ملحوظ، ويفتقر الكمبيوتر إلى اتصالات USB-C للأجهزة المحمولة الحديثة، وسيتقلص حجم محرك الأقراص الثابتة إلى مستويات سيئة.



راقب المواصفات راقب المواصفات • أولاً وقبل كل شيء، تجنب أجهزة الكمبيوتر المزودة بمحركات أقراص صلبة (HDDs)، اعتبر محرك الأقراص ذو الحالة الصلبة (SSD) إلزاميًا تمامًا، بغض النظر عن عمر الكمبيوتر، ويجب أن يكون حجمها 128 جيجابايت على الأقل؛ تأتي بعض أجهزة الكمبيوتر المحمولة القديمة مزودة بمحركات أقراص صغيرة بسعة 64 جيجابايت وهي صغيرة بشكل غير قابل للاستخدام.

• بالنسبة للمعالج، ابحث عن الجيل السابع أو أحدث من وحدة المعالجة المركزية Intel Core، يمكنك معرفة ذلك لأنه سيحتوي على رقم مثل -7000 أو -8000 أو أعلى، مثل Intel Core i5-8400.

• يجب عليك أيضًا البحث عن شاشات Full HD IPS، وستبدو الشاشات المستندة إلى TN باهتة وغير واضحة.







امسح القرص الصلب قبل البدء في استخدام الكمبيوتر امسح القرص الصلب قبل البدء في استخدام الكمبيوتر هل يمكنك الوثوق بالقرص الصلب لجهاز الكمبيوتر المستخدم؟ ربما لا.. قد يكون به برامج ضارة مثبتة، حتى لو بدا أنه تم مسحه وجاهز للاستخدام.

افحص بطارية الكمبيوتر المحمولالعنصر الوحيد الأكثر أهمية في الكمبيوتر المحمول هو البطارية، والبطارية غير السليمة هي السبب الأكثر شيوعًا لقيام شخص ما ببيع جهاز الكمبيوتر المحمول القديم.

هذا هو السبب في أنها فكرة جيدة أن تمسح القرص الصلب بنفسك قبل البدء في استخدام جهاز كمبيوتر مستخدم أو حتى تم تجديده.

التزم بأجهزة الكمبيوتر المجددةيمكنك العثور على أجهزة الكمبيوتر التي تم وصفها بأنها "مُجدَّدة"، فيتم فحص جهاز كمبيوتر محمول أو كمبيوتر مكتبي تم تجديده للتأكد من أنه يعمل، ويأتي مع ضمان، وغالبًا ما يتم استبدال المكونات القديمة لإعادته إلى حالته الجديدة.