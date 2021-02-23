شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على ميزة Story Pins من Pinterest وكيفية استخدامها فى حساب تجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت Pinterest مؤخرا ميزة جديدة تسمى Story Pins، وإذا كنت معتادًا على قصص انستجرام، فإن المفهوم مشابه إلى حد ما مع لمسة إضافية تتمثل في القدرة على التثبيت، حيث تتوفر Story Pins فقط لحسابات Pinterest التجارية، وتحتاج إلى طلب الوصول من أجل إنشائها، وإليك العملية خطوة بخطوة حول كيفية عمل ذلك، وفقا لما ذكره موقع "business insider".

كيفية الحصول على Story Pins على Pinterest

ستحتاج أولاً إلى حساب أعمال Pinterest من أجل إنشاء Story Pins.

1. إذا كان لديك حساب شخصي بالفعل على Pinterest، فيمكنك ترقيته إلى حساب تجاري في إعدادات ملفك الشخصي؛ وإذا لم تستخدم Pinterest من قبل، فستحتاج إلى إنشاء حساب لعملك.

2. في مركز أعمال Pinterest، اكتب اسمًا لعملك وأجب عن موقع الويب والأسئلة الديموجرافية، واضغط فوق "التالي" عند الانتهاء.

3. حدد تركيزًا لعلامتك التجارية واضغط على بعض الأهداف التي لديك لحساب Pinterest، واضغط فوق "التالي" عند الانتهاء.

4. اضغط فوق الخيار الذي يمثل عملك على أفضل وجه أو اضغط فوق "لست متأكدًا"، وعند الانتهاء، اضغط فوق "التالي".

5. أجب عن السؤال حول الإعلان واضغط على "التالي".

6. من الصفحة الرئيسية لحساب Pinterest التجاري الخاص بك، اضغط فوق "إنشاء" ، ثم اضغط فوق "Story Pins" في القائمة المنسدلة التي تظهر.

7. نظرًا لأن Story Pins لا تزال قيد التطوير، فلا يمكن للجميع استخدامها، وستحتاج إلى طلب الوصول من Pinterest ليتم تضمينها في الإصدار التجريبي، اضغط فوق "طلب الوصول" لبدء العملية.

قد يستغرق Pinterest ما يصل إلى يومين للرد عليك، ولكن عندما يفعلون ذلك، سيتم إخطارك داخل تطبيق Pinterest نفسه، وبمجرد الموافقة على استخدام Story Pins، يمكنك إنشاؤها في علامة التبويب "إنشاء" بالطريقة نفسها التي تستخدمها مع أي دبوس آخر، ولكن مع ميزة إضافية تتمثل في القدرة على دمج العديد من الصور ومقاطع الفيديو والنص للترويج الأعمال بطرق إبداعية وفريدة.