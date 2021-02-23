الأرصاد تعلن خريطة سقوط الأمطار وشدتها وتحذر المواطنين: أجلوا خروجاتكم غدًا

الشارقة - اميمة ياسر - قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات بالأرصاد الجوية، إن البلاد تتعرض خلال الساعات القادمة لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وقد بدأت غرباً بالفعل اليوم منذ الساعات الأولى من صباح اليوم على السواحل الشمالية الغربية في مناطق السلوم ومطروح وسيدي براني وبعض مناطق الإسكندرية وبلطيم ورشيد.

وأضاف "شاهين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر فضائية "ON": نشاط الرياح ممتد على أنحاء البلاد، ولكنه أقل حدة من الموجة السابقة، وستتراوح درجة الحرارة ما بين 15 لـ16 درجة مئوية والأمطار ستكون ما بين متوسطة وغزيرة على كل المناطق الساحلية، وبعض المناطق البحرية والقاهرة الكبرى، ووسط سيناء ستكون الأمطار متوسطة ورعدية، وقد تصل لحد السيول نظرًا للطبيعة الجبلية لهذه الأماكن.

وشدد مدير إدارة التنبؤات بالأرصاد الجوية علي عدم الخروج غدًا, معقبا: يفضل تأجيل السفر على الطرق السريعة لحين الانتهاء من موجة عدم الاستقرار الجوي، بقدر الإمكان.