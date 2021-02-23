شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير يحذر من مشاركة المعلومات الحساسة عبر "كلوب هاوس".. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت Clubhouse أن أحد مستخدميها عمل على سحب الموجزات الصوتية من التطبيق وجعلها قابلة للوصول من موقع ويب تابع لجهة خارجية، مما أثار مخاوف أمنية بشأن الخدمة الوليدة وفقا لما نقله موقع the Verge.

وقال متحدث باسم Clubhouse إن "الغرف المتعددة" قد تأثرت، وأن المستخدم الذي يقف وراء الانتهاك قد "تم حظره بشكل دائم".

وقالت إنه تم وضع "ضمانات" لمنع تكرار ذلك، رغم أنه ورد أنه رفض تقديم تفاصيل محددة وفقا لما نقلته بلومبرج.

ويعد هذا الحادث بمثابة تذكير لمستخدمي Clubhouse لتوخي الحذر بشأن مشاركة المعلومات الحساسة في المحادثات التي تُجرى عبر تطبيق iOS، كما ينطبق هذا الأمر بشكل خاص أيضا لأي مواطن صيني أو معارضين يستخدمون التطبيق، أو أي مستخدمين قلقين بشأن مراقبة الدولة.

وعلى الرغم من حظر Clubhouse في الصين، إلا أنه لا يزال بإمكان المستخدمين الوصول إلى الخدمة عبر شبكات VPN.

ويأتي هذا الحادث الأمني ​​الأخير بعد أسبوع من انتقاد Clubhouse بسبب نقاط الضعف في بنيته التحتية، حيث تضمن تقرير من مرصد ستانفورد للإنترنت أن أرقام معرفات Clubhouse للمستخدمين ومعرفات غرف الدردشة تم إرسالها بنص عادي، مما قد يسمح نظريًا لمراقب خارجي بتحديد من يتحدث إلى من على التطبيق.

ويستخدم Clubhouse أيضًا شركة Agora Inc ومقرها شنجهاي، لبنيتها التحتية الخلفية. وبصفتها شركة صينية، فإن شركة Agora ملزمة قانونًا بمساعدة السلطات الصينية في تحديد مصدر الصوت إذا كان يمثل خطرًا على الأمن القومي وفقًا لما ذكرته SIO.

وردًا على تقرير الأسبوع الماضي، قال Clubhouse إنه يخطط لإضافة تشفير وحظر إضافي لمنع الخدمة من اختبار ping على الخوادم الموجودة في الصين، وأنه سيتم التعاقد مع شركة أمان خارجية لمراجعة التحديثات.

وأخبر Agora SIO أنه يخزن فقط صوت المستخدم أو البيانات الوصفية عند الحاجة لأغراض الفوترة ومراقبة الشبكة.

وقالت Agora إنها "لا تملك حق الوصول إلى بيانات المستخدم النهائي المحددة للهوية الشخصية أو مشاركتها أو تخزينها"، وأنها لا توجه "حركة مرور الصوت أو الفيديو من المستخدمين غير المقيمين في الصين".