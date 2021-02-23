شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الاتحاد الأوروبى يكشف عن برامج لتعزيز الصناعات الفضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الاتحاد الأوروبي عن العديد من البرامج التي تهدف إلى تعزيز الصناعات المدنية والفضائية والدفاعية، بما في ذلك البنية التحتية للأقمار الصناعية في مدار أرضي منخفض لمنافسة شبكة Starlink التابعة للملياردير التقني ايلون ماسك وفقا لما نقلته بلومبرج.

وقالت المفوضية الأوروبية، إن هذه الدفعة تهدف إلى توفير اتصال موثوق وآمن وفعال من حيث التكلفة للاتصالات الحكومية والتجارية، بالإضافة إلى النطاق العريض عالي السرعة في جميع أنحاء أوروبا.

وقالت المفوضية إنها تجري حاليا دراسة جدوى لتحديد نطاق المشروع والتكاليف المرتبطة به، وتم تصميم برامج الاتحاد الأوروبي الأخرى التي أعلن عنها لإدارة حركة مرور الأقمار الصناعية في الفضاء لتجنب الاصطدامات ولتطوير قدرات الطائرات بدون طيار الأوروبية.

وتتضمن خطة العمل أيضًا تدابير للاستثمارات الفعالة في قطاعي الفضاء والدفاع لضمان عدم وجود تداخل.

كما يطالب المسؤولون بالتطورات التكنولوجية في قطاعي الفضاء والدفاع بما يعود بالنفع على القطاع المدني والعكس صحيح.