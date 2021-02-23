شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالخطوات.. طريقة تفعيل ميزة الدردشة السرية فى تليجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يركز تليجرام بشكل أساسى على توفير نظام أساسى آمن للمراسلة الفورية للمستخدمين، حيث يأتى التطبيق مزودًا بالعديد من ميزات الأمان المضمنة مثل تشفير خصوصية البيانات و2FA (المصادقة الثنائية) ورمز المرور المحلى والمزيد، وبالإضافة إلى ذلك، تأتى منصة المراسلة الفورية أيضًا مع ميزة الدردشة السرية المصممة لتوفير أمان إضافى للبيانات للمستخدمين.

كما أنه يجلب بعض الميزات المفقودة من دردشة تليجرام العادية، وفيما يلى نعرض كيفية تفعيل ميزة Secret Chat على تطبيق تليجرام كما يلى:

خطوات تفعيل الدردشة السرية فى تليجرام:

1. افتح تطبيق تليجرام على هاتفك الذكى وتوجه إلى نافذة الدردشة الخاصة بالشخص الذى تريد تمكين Secret Chat له.

2. الآن، اضغط على أيقونة الملف الشخصى من الأعلى لفتح الملف الشخصى للمستخدم.

3. ثم اضغط على أيقونة "..." وحدد خيار الدردشة السرية.

لكن يجب ملاحظة أن الدردشات السرية خاصة بالجهاز، حيث لن يكون متاحًا على الأجهزة الأخرى حتى إذا تم ربط تليجرام بنفس الحساب أو رقم الهاتف.