شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين ساعتى آبل الذكية Watch 2 وWatch 5 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمتلك شركة أبل مجموعة من الساعات الذكية الرائعة والتى يتجاوز عددها حتى الآن 7 إصدارات مختلفة، حيث اعتادت الشركة كل عام على طرح إصدار جديد، وفيما يلى نعرض مقارنة بين الجيل الخامس من ساعة أبل والجيل الثاني، وذلك للوقوف على أبرز الأختلافات والفروق والتطورات التى شهدتها الساعة على مدار السنوات كما يلى:

Apple Watch Series 5 - إطار مقاس 40 مم أو 44 مم؛ شاشة أكبر بأكثر من 30%.

- شاشة OLED Retina‏ لا تنطفئ بتكنولوجيا LTPO‏، 1000 شمعة/ المتر المربع.

- شاشة من زجاج Ion-X للإطارات المصنوعة من الألومنيوم، ومن الكريستال الياقوتي للإطارات المصنوعة من الستانلس ستيل والتيتانيوم والسيراميك.

- موديلات GPS.

- شريحة S5 بنظام دوائر متكاملة مجمعة (SiP) مع معالج ثنائي النواة ببنية 64‎-bit وشريحة W3 اللاسلكية.

- التاج الرقمي Digital Crown مع ردود فعل لمسية.

- مستشعر بصري لنبض القلب من الجيل الثاني.

- إشعارات ارتفاع معدل نبض القلب وانخفاضه.

- طوارئ SOS‏3 وميزة اكتشاف السقوط.

- مقاومة للماء لغاية عمق 50 متراً.

- Wi-Fi وBluetooth 5.0‏.

- GPS/GNSS وبوصلة ومقياس ارتفاع بارورمتري.

- مكبر صوت 50 بالمئة أقوى7 وميكروفون مدمج.

- سعة 32GB.





Apple Watch Series 2 Apple Watch Series 2

- إطار مقاس 38 مم أو 42 مم.

- شاشة OLED Retina‏ من الجيل الثاني.

- شاشة من زجاج Ion-X للإطارات المصنوعة من الألومنيوم، ومن الكريستال الياقوتي للإطارات المصنوعة من الستانلس ستيل والسيراميك.

- موديل GPS.

- شريحة S2 مع معالج ثنائي النواة.

- التاج الرقمي Digital Crown‏.

- مستشعر بصري لنبض القلب.

- إشعارات ارتفاع معدل نبض القلب وانخفاضه وإشعار اضطراب النَّظْم(none).

- مقاومة للماء لغاية عمق 50 متراً.

- Wi-Fi وBluetooth 4.0.

- GPS/GNSS.

- مكبر صوت وميكروفون مدمجان.

- سعة 8GB.