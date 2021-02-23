شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل: شحن 15 مليون مجموعة عينات من COVID-19 إلى مستشفيات بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة آبل، إن شركة كوبان دياجنوستيكس لصناعة مسحات الأنف شحنت 15 مليون مجموعة عينات من COVID-19 إلى مستشفيات في كاليفورنيا وتكساس وولايات أمريكية أخرى، مدعومة بمساعدة التصنيع من عملاق التكنولوجيا.

ومنحت شركة Apple مبلغ 10 ملايين دولار لشركة موريتا بولاية كاليفورنيا في مايو من العام الماضي وأرسلت مهندسين للمساعدة في تجديد عملية الإنتاج في وقت أدى فيه نقص إمدادات الاختبار إلى إبطاء الجهود المبذولة لتتبع انتشار فيروس كورونا الجديد وفقا لما نقلته رويترز.

كان صانع iPhone يهدف في البداية إلى مساعدة COPAN على الانتقال من صنع عدة آلاف من المجموعات أسبوعيًا إلى مليون مجموعة أسبوعيًا، كما تتطلع الشركات أيضًا إلى خلق ما لا يقل عن 50 وظيفة جديدة في جنوب كاليفورنيا.

ولم تذكر شركة آبل ما إذا كان هدف المليون مجموعة أسبوعيًا قد تحقق أم لا، لكنها قالت إن كوبان زاد إنتاجها بنحو 4000% وافتتحت منشأة جديدة وظفت 250 موظفًا.

وقال نورمال شاربلز الرئيس التنفيذي لكوبان في بيان "الدافع وراء ذلك هو أن الجميع أراد إحداث فرق في إطار زمني يمكننا من خلاله إحداث فرق."