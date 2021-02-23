شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالخطوات.. كيفية إرسال الرسالة الصوتية في تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ تويتر في اختبار ميزة الرسائل الصوتية للرسائل المباشرة (DMs) في الهند، حيث تتيح الميزة للمستخدمين إرسال ملاحظات صوتية في رسائل مباشرة مثل رسائل واتس آب الصوتية، فيما يتم حاليا طرح الميزة التجريبية تدريجيًا وقد يستغرق الأمر بعض الوقت للوصول إلى كل مستخدم على تويتر.

وبحسب موقع TOI الهندى، فإن الرسائل الصوتية لـ تويتر DM محددة بـ 140 ثانية، مع ملاحظة أن الميزة متوفرة في كل من أنظمة التشغيل Android و iOS، وفيما يلي الخطوات التي يجب عليك اتباعها لإرسال ملاحظات صوتية في تويتر DMs:

1.توجه أولاً إلى متاجر التطبيقات المعنية وقم بتحديث تطبيق تويتر.

2. الآن، افتح التطبيق وقم بتسجيل الدخول.

3. توجه إلى الرسائل وابدأ محادثة جديدة أو افتح دردشة حالية.

4. من الجانب الأيمن من مربع النص، اضغط على زر التسجيل الصوتي.

5. اضغط عليها وابدأ في تسجيل رسالتك.

6.اسحب لتحرير الزر وأرسل الملاحظة الصوتية.