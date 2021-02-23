شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تمنع تعقب رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير أن كل رسائل البريد الإلكتروني التسويقية المتطفلة التي تملأ بريدك الوارد لا تدفع فقط لمنتج ما، بل إنهم يتتبعون ما إذا كنت قد فتحت البريد الإلكتروني، ووقت فتحه ومكان تواجدك في ذلك الوقت باستخدام برنامج مثل MailChimp لتضمين برنامج التتبع في الرسالة.

كيف يعمل؟

وفقا لموقع the Verge يتم تضمين بكسل تتبع واحد في البريد الإلكتروني عادةً (ولكن ليس دائمًا) يكون مخفيًا داخل صورة أو رابط، وعند فتح البريد الإلكتروني، يرسل الرمز الموجود داخل البكسل المعلومات مرة أخرى إلى خادم الشركة.

وكانت هناك بعض المحاولات لتقييد كمية المعلومات التي يمكن نقلها بهذه الطريقة، على سبيل المثال، منذ عام 2014، قدمت Google جميع الصور من خلال خوادم الوكيل الخاصة بها، والتي يمكن أن تخفي موقعك على الأقل من بعض تطبيقات التتبع، وتم تطوير ملحقات مثل Ugly Email و PixelBlock لحظر برامج التتبع على Chrome و Firefox.

هناك أيضًا خطوة أساسية بسيطة يمكنك اتخاذها لتجنب المتعقبات: منع بريدك الإلكتروني من تحميل الصور تلقائيًا لأن الصور هي المكان الذي تختبئ فيه غالبية وحدات البكسل هذه، لن تتمكن من تجنب كل أدوات التتبع التي يمكنها الاختباء في بريدك الإلكتروني بهذه الطريقة، ولكنك ستوقف الكثير منها.

وإليك كيفية القيام بذلك في تطبيقات البريد الإلكتروني الرئيسية على سطح المكتب والأجهزة المحمولة:





تعطيل ميزة Auto AUTOLOADING في GMAIL:

- انقر فوق رمز الترس في الزاوية اليمنى العليا للوصول إلى الإعدادات الخاصة بك، وانقر فوق "الاطلاع على جميع الإعدادات".

- في علامة التبويب "عام" (الأولى) ، مرر لأسفل إلى "الصور".

- حدد "السؤال قبل عرض الصور الخارجية".

- مرر إلى أسفل الصفحة وانقر على "حفظ التغييرات".

- لاحظ أن هذا سيؤدي أيضًا إلى إيقاف تشغيل ميزة البريد الإلكتروني الديناميكي في Gmail، مما يجعل رسائل البريد الإلكتروني أكثر تفاعلية.

تعطيل ميزة IMAGE AUTLOADING في MICROSOFT OUTLOOK (Office 365):

- انقر فوق "ملف" و "خيارات".

- في نافذة "خيارات Outlook" حدد "مركز التوثيق".

- انقر فوق الزر "إعدادات مركز التوثيق".

- حدد المربعات المعنونة "لا تقم بتنزيل الصور تلقائيًا في رسائل HTML القياسية أو عناصر RSS" و "لا تقم بتنزيل الصور في رسائل بريد إلكتروني بتنسيق HTML مشفرة أو موقعة."

- يمكنك إجراء عدد من الاستثناءات للعنصر الأول إذا كنت تريد ذلك عن طريق تحديد المربعات الموجودة أسفله.

تعطيل ميزة Auto AUTOLOADING في بريد Apple:

- حدد "البريد" ثم "التفضيلات".

- انقر فوق علامة التبويب "عرض".

- قم بإلغاء تحديد "تحميل المحتوى البعيد في الرسائل".

تعطيل ميزة "أتمتة الصور" في أندرويد جيميل:

- اضغط على الخطوط الثلاثة في الزاوية اليسرى العليا.

- مرر لأسفل وحدد "الإعدادات".

- اضغط على حساب البريد الإلكتروني الذي تريد العمل معه.

- مرر لأسفل وحدد "الصور".

- اضغط على السؤال قبل عرض الصور الخارجية.

تعطيل AUTOLOADING الصورة في IOSو GMAIL:

- افتح Gmail لنظام iOS، وانقر فوق قائمة الهامبرغر في الجزء العلوي الأيسر، وانتقل لأسفل إلى الإعدادات.

- انقر على الحساب الذي تريد تخصيصه وانقر على "الصور".

- بدّل من "عرض الصور الخارجية دائمًا" إلى "السؤال قبل عرض الصور الخارجية".

لاحظ أنه بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في القيام بذلك على عميل Gmail لجهاز للمحمول، يبدو أنه سيعمل فقط للحسابات الشخصية وليس لحسابات المؤسسة التي تتم إدارتها من خلال G Suite في الوقت الحالي.

تعطيل AUTOLOADING الصورة على بريد IOS:

- اضغط على "الإعدادات" البريد.

- ابحث عن قسم "الرسائل" وقم بإيقاف تشغيل "تحميل الصور البعيدة".

تعطيل التحميل التلقائي للصور على iPhone:

هناك خيار آخر وهو استخدام عميل بريد إلكتروني مثل Thunderbird، والذي يحظر الصور البعيدة افتراضيًا؛ يتيح لك التطبيق تنزيل المحتوى المضمن على أساس فردي أو السماح للصور من جهات الاتصال التي تثق بعدم إرسال رمز مخفي في صورهم.