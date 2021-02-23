شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: MYbank المدعوم من Ant ينضم لبرنامج اليوان الرقمي الصيني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال بنك MYBank عبر الإنترنت المدعوم من شركة Ant Group العملاقة للتكنولوجيا المالية في Alibaba انضم إلى البرنامج التجريبي لليوان الرقمي الصيني، ذلك في الوقت الذي توسع فيه بكين التجارب التي تهدف في النهاية إلى طرح العملة الإلكترونية للاستخدام الجماعي.

وقال MYBank إنه أحد الأطراف المشاركة في البحث والتطوير بشأن العملة الإلكترونية في الصين، وقال متحدث باسم البنك إنه يخطط "لتقديم وفقًا للترتيب العام لبنك الشعب الصيني (PBOC)" وفقا لما نقلته رويترز.

وحتى الآن كانت العملة الرقمية التجريبية للبنك المركزي الصيني متاحة بشكل عام من قبل البنوك المملوكة للدولة، بدلاً من البنوك المملوكة للقطاع الخاص.

وقالت صحيفة تشاينا سيكيوريتيز نيوز المدعومة من الدولة في تقرير يوم 20 فبراير، إن WeBank المدعومة من Tencent Holdings تشارك أيضًا في برنامج اليوان الرقمي التجريبي.

وسيتم تقديم خدمات MYbank و WeBank قريبًا إلى تطبيق اليوان الرقمي لبنك PBOC، وفقًا لأخبار China Securities ولقطة شاشة للتطبيق.

وأضافت الصحيفة أن المحافظ الإلكترونية من المقرضين المملوكين للقطاع الخاص ستكون مماثلة للوظائف التي قدمها المقرضون الستة المملوك للدولة في المحاكمة.

وتحتل الصين المركز الأول في السباق العالمي لإطلاق عملات رقمية للبنوك المركزية، وقد أجرت حتى الآن تجارب محلية في العديد من المدن الكبرى بما في ذلك شنتشن وتشنجدو وهانجتشو.

وصرح يي جانج محافظ بنك الشعب الصيني (PBOC) للصحفيين في نوفمبر بأن أكثر من ملياري يوان (309.30 مليون دولار) تم إنفاقها باستخدام العملة الرقمية الصينية الجديدة حتى الآن في 4 ملايين معاملة منفصلة.