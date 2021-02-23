شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: تسلل قراصنة متطورون إلى ما يقرب من 30.000 جهاز Mac والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف باحثو الأمن في Malwarebytes و Red Canary جزء غامض من البرامج الضارة مختبئة على ما يقرب من 30 ألف جهاز Mac، وهي مصممة بآلية تدمير ذاتي قد تزيل أي أثر لها من أي وقت مضى وتسمى سيلفر سبارو، ذلك على الرغم من الصورة النمطية الشائعة بأن أجهزة كمبيوتر Apple محصنة إلى حد كبير ضد البرامج الضار.

ووفقا لتقرير theverege، يبدو أن المتسللين ربما كانوا يتلاعبون بفكرة سرقة أو إسقاط سيئ بما يكفي لإخفاء مساراتهم وفقًا لتقارير Ars Technica.

وتتطرق مشاركة مدونة Red Canary الخاصة إلى مزيد من التفاصيل، بما في ذلك كيف اكتشاف إصدارات متعددة ليست فقط إصداراتIntel التي أعلنت آبل انها ستتخلي عنها، ولكن أيضا أجهزة Mac الأحدث استنادًا إلى شريحة M1 الخاصة بشركة Apple نظرًا لمدى وجود أجهزة كمبيوتر Apple M1 الجديدة ومدى قلة نقاط الضعف لديها التي تم اكتشافها.

وكان الباحث الأمني ​​في Objective-See باتريك واردل قد نشر منذ أسبوع، قصة عن أول جزء من البرامج الضارة التي تم اكتشافها وتستهدف Apple Silicon.

ولحسن الحظ لم يكن Silver Sparrow قادرًا على تغطية مساراته قبل الكشف عنه، وليس هناك ما يشير إلى أنه تم استخدامه لإحداث أي ضرر، وكتب Red Canary أن Apple قد ألغت بالفعل الثنائيات (والتي من المفترض نظريًا أن تمنعك من تثبيتها عن طريق الخطأ بنفسك)، لكن فكرة الضرر الذي كان من الممكن حدوثه ليست نظرية: لقد عثروا بالفعل على هذه السلالات من البرامج الضارة على أجهزة Mac.

ويحذر الباحثون من أن تخلي Apple عن معالجات Intel والاعتماد على معالجتها الخاصة قد يجعل من السهل على المتسللين الآخرين تمرير البرامج الضارة عبر الثغرات أيضًا.