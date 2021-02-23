شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل ترفض التطبيقات التي تقدم اشتراكات باهظة الثمن للمستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يبدو أن Apple ترحب بالتطبيقات التي تقدم منتجات شراء داخل التطبيق باهظة الثمن ومنخفضة القيمة، داخل متجر App Store، فقد حصلت 9to5Mac على رسالة رفض التطبيق من Apple، والتي تلقي ضوءًا جديدًا على مدى جدية الشركة في الحفاظ على ثقة المستخدم وتجنب سرقة المستخدمين من خلال عمليات الشراء داخل التطبيق، وفقا لموقع Phonearena.

وقالت آبل بنص خطاب الرفض "يتوقع العملاء أن يكون App Store سوقًا آمنًا وموثوقًا به لشراء السلع الرقمية، يجب ألا تخون التطبيقات أبدًا هذه الثقة من خلال محاولة سرقة المستخدمين أو خداعهم بأي شكل من الأشكال.

أضافت: "للأسف الأسعار التي حددتها لتطبيقك أو منتجات الشراء داخل التطبيق لا تعكس قيمة الميزات والمحتوى المقدم للمستخدم".

وقالت "يعد فرض أسعار مرتفعة بشكل غير منطقي للمحتوى أو الخدمات ذات القيمة المحدودة سرقة للعملاء ولا يناسب متجر التطبيقات ".

كان عام 2020 عامًا ناجحًا من الناحية المالية لمتجر تطبيقات Apple، والذي يمكن أن يُعزى إلى حد كبير إلى نسبة 30% التي تحصل عليها شركة Cupertino من عمليات الشراء داخل التطبيق التي يمكن لمطوري التطبيقات تقديمها للمستخدمين.

كما هو متوقع تريد Apple الحفاظ على استمرار النجاح وبالتالي، في كل مرة يريد فيها مطور إضافة تطبيق جديد إلى App Store، يمر هذا التطبيق بعملية موافقة صارمة، من أجل تحديد جودته وشرعيته.

وعلى الرغم من أن جهود Apple نحو إرضاء المستخدم جديرة بالإعجاب، إلا أن مطوري التطبيق المعني اعتقدوا أن الرفض كان خطأ، فبعد التواصل مع فريق مراجعة التطبيق، تمكن المطورون من توضيح كيفية حدوث ذلك في الواقع، وتمت الموافقة على تطبيقهم في النهاية.