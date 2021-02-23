شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تعقد مؤتمرا فى 16مارس للكشف عن iPad Pro وiPad mini وAirTags والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط شركة أبل لعقد مؤتمر فى 16 مارس المقبل وذلك للكشف عن عدد من الأجهزة الجديدة للشركة بما فى ذلك iPad Pro وiPad mini وAirTags، وذلك بحسب موقع cultofmac الأمريكى.

وظهرت الأجهزة الجديدة iPad Pro وiPad mini وAirTags فى العديد من التسريبات خلال الفترة الماضية، إلا أن أحدث تقرير من موقع "Economic Daily News" الكوري، يكشف عن موعد الحدث المنتظر من أبل للإعلان عن هذه الإصدارات.

ويتوافق هذا الموعد مع موعد مؤتمر أبل الذي عقد العام الماضى 2020 والذي جرى فى 18 من مارس للإعلان عن أجهزة iPad Pro للعام 2020، كما يتوافق أيضاً مع موعد الإعلان عن الإصدارات السابقة التى تم الكشف عنها أيضاً خلال شهر مارس على مدار الأعوام الماضية.

وتشير التسريبات إلى أن سلسلة iPad Pro للعام 2021 لن تتضمن الكثير من التغييرات فى التصميم، حيث تشير إلى أن التغيير الأبرز فى التصميم يأتى فى شاشة الأجهزة المميزة بتقنية mini- LED التى ستعمل عل تحسين جودة العرض فى الأجهزة الجديدة.

كذلك من المتوقع أن تتضمن الأجهزة إصدار iPad يدعم الاتصال بشبكات 5G للمرة الأولى فى أجهزة أيباد، كما تشير التوقعات إلى أن الجيل القادم من الأجهزة يتضمن إكسسوارات مغناطيسية مدمجة، كما تشير التسريبات إلى أن iPad mini القادم يحظى بالنصيب الأكبر من التغييرات فى التصميم، حيث من المتوقع أن يتميز بحواف أنحف للشاشة التى ستتميز بحجم أكبر من 9 بوصة تقريبا.