شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة Toast تخطط لطرح عام أولي يقدر بـ20 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط Toast Inc، وهي شركة برمجيات مطاعم قائمة على السحابة، لطرح عام أولي يمكن أن يقدره بنحو 20 مليار دولار، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال.

وأفادت الصحيفة نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر أن شركة Toast ومقرها بوسطن قد استعانت بـ Goldman Sachs Group Inc و JPMorgan Chase & Co للاكتتاب في قائمة محتملة في وقت لاحق من هذا العام.

وذكرت المجلة أن بإمكانها أيضًا التفكير في خيارات أخرى بما في ذلك البيع أو الدمج مع شركة شيك على بياض.

وأضافت الصحيفة أنه لا توجد ضمانات بأن توست ستعلن في النهاية أو تسعى وراء خيار آخر.

في فبراير من العام الماضي، جمعت Toast 400 مليون دولار في جولة تمويل بقيادة شركتي الاستثمار TPG و Tiger Global Management، من بين آخرين، مما رفع تقييمها إلى 4.9 مليار دولار.