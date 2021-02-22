Mate X2 .. هاتف هواوي القابل للطي من الجيل الثالث

دبي - يزن راشد - كشفت شركة هواوي النقاب رسميًا عن هاتفها القابل للطي من الجيل الثالث المسمى Mate X2 في حدث إطلاق عبر الإنترنت.

ويأتي Mate X2 بعد Mate X و Mate Xs، وهو هاتف 5G له الكثير من أوجه التشابه مع Samsung Galaxy Fold.

وقامت هواوي بتحديث التصميم، حيث يجري فتح الجهاز الآن من الداخل بدلاً من الخارج، وتدعي هواوي أنها أتقنت تصنيع المفصل، مما يعني أن الهاتف يتضمن فجوة غير محسوسة عند طيه.

وتبلغ مساحة الشاشة الداخلية الأكبر حجمًا 8 إنشات بدقة 2480×2200 بكسل، بينما تأتي الشاشة الخارجية بقياس 6.45 إنشات بدقة 2700×1160 بكسل، وكلا الشاشتين OLED وتفتخران بمعدلات تحديث 90 هرتز.

ومن حيث المواد، فقد تم تقليص الفولاذ لصالح هيكل من ألياف الكربون للحفاظ على صلابة الجهاز وخفة وزنه.

وتقول هواوي: إن الهاتف يعمل بواجهة المستخدم EMUI 11.0 استنادًا إلى أندرويد 10، مضيفة في البث المباشر لإطلاقه أنه سيكون من بين هواتفها الأولى التي يتم تحديثها إلى HarmonyOS، بدءًا من شهر أبريل.

ويتضمن جهاز Mate X2 شرائح Kirin 9000 – مقارنةً بشريحة 990 في Mate Xs، وقالت الشركة سابقًا: إن Mate 40 سيكون آخر هاتف يحصل على معالج Kirin 9000 بسبب العقوبات التجارية الأمريكية.

ويتميز هاتف هواوي الجديد بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت وبطارية تبلغ سعتها 4400 ميلي أمبير، مع شحن سريع يصل إلى 55 واط.

وتشتمل مجموعة كاميرات Leica الرباعية في الهاتف الجديد على كاميرا رئيسية بزاوية عريضة بدقة تبلغ 50 ميجابكسل، وكاميرا مقربة بدقة 12 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x، وكاميرا SuperZoom بدقة 8 ميجابكسل مع تكبير بصري 10x.

وهناك أيضًا كاميرا أمامية في الخارج تتميز بعدسة بدقة 16 ميجابكسل، ويأتي هاتف Mate X2 بأربعة ألوان: الأسود والأبيض والأزرق الكريستالي والوردي الكريستالي.

وكما هو متوقع، يأتي الجهاز القابل للطي بسعر باهظ، حيث يكلف الجهاز في الصين – يتم طرحه للبيع في 25 فبراير – نحو 2785 دولار للنسخة 256 جيجابايت، و 2940 دولار لنسخة 512 جيجابايت.

ولا توجد حاليًا أي معلومات حول ما إذا كان سيتم إطلاقه في أسواق أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة.